А. Березуцкий: «Обидно, что пропустили на последних секундах»

Наставник ЦСКА поделился впечатлениями после матча с «Уфой».

Непростой матч. Игру мы контролировали, но нельзя сказать, что создали много моментов. Обидно, что пропустили на последних секундах.

В Уфе всегда непросто, здесь никогда не бывает много моментов. Забили со стандарта, но потеряли концентрацию в самой концовке и пропустили.