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А. Березуцкий: «Обидно, что пропустили на последних секундах»

16 апреля 2022, 16:38
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Наставник ЦСКА Алексей Березуцкий поделился впечатлениями после матча с «Уфой».

Непростой матч. Игру мы контролировали, но нельзя сказать, что создали много моментов. Обидно, что пропустили на последних секундах.

В Уфе всегда непросто, здесь никогда не бывает много моментов. Забили со стандарта, но потеряли концентрацию в самой концовке и пропустили.

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Все комментарии
makkie
makkie
16 апреля в 17:59, ред.
Уфа заслужила ничью.
А цска при Березуцком медленно, но верно превращается... в цска при Березуцком. С таким подбором игроков и вариативностью в атаке могут играть гораздо лучше и активнее. Но по факту Березуцкий зачем-то выпускает двух опорников Мухина и Гбамена. Оба не в форме, кстати.
Ironigor
Ironigor
16 апреля в 17:10, ред.
Откровенно говоря, вообще ЦСКА не наиграл на победу.

И в этом, на мой субъективный взгляд, прежде всего вина самого главного тренера армейцев. Ошибка выбора игроков основного состава, и, самое главное, никаких тактических схем и мыслей, на мой взгляд, у команды не было. Просто играли игроки так как сами видели и могли. Так сказать по обстановке.

Глядя на последние игры команды складывается ощущение что и даже те новички команды которые были преобретены и делали игру и результат в первых своих играх становятся обыкновенными статистами. По сути они наоборот должны были только ещё лучше раскрываться в новом для себя клубе , прошло время реабилитации, понимания своих новых партнёров. А по сути получается что они не могут сейчас вписаться ту схему, тактику, и те позиции на поле на которых им предлагает играть главный тренер.

Вообщем не верю я в гений братьев Березуцких. А ведь все специалисты говорили что у ЦСКА в это трансферное окно были сделаны самые качественные приобретения. А если главный тренер не может ими воспользоваться, даже играя с одним из аутсайдеров чемпионата, то отсюда я делаю вывод что это ошибки главного тренера. Никому не навязываю свою точку зрения, просто это мой анализ происходящего. Всем Добра !
oFANATo
oFANATo
16 апреля в 17:08
Позволили Уфе отскочить.....
протон
протон
16 апреля в 16:51, ред.
сами на последних минутах забили
Futurista
Futurista
16 апреля в 16:45
Сами то забили примерно так же)...
Брулин
Брулин
16 апреля в 16:44
Справедливой результат
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