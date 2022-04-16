А. Березуцкий: «Обидно, что пропустили на последних секундах»

Наставник ЦСКА Алексей Березуцкий поделился впечатлениями после матча с «Уфой».
Непростой матч. Игру мы контролировали, но нельзя сказать, что создали много моментов. Обидно, что пропустили на последних секундах.
В Уфе всегда непросто, здесь никогда не бывает много моментов. Забили со стандарта, но потеряли концентрацию в самой концовке и пропустили.
И в этом, на мой субъективный взгляд, прежде всего вина самого главного тренера армейцев. Ошибка выбора игроков основного состава, и, самое главное, никаких тактических схем и мыслей, на мой взгляд, у команды не было. Просто играли игроки так как сами видели и могли. Так сказать по обстановке.
Глядя на последние игры команды складывается ощущение что и даже те новички команды которые были преобретены и делали игру и результат в первых своих играх становятся обыкновенными статистами. По сути они наоборот должны были только ещё лучше раскрываться в новом для себя клубе , прошло время реабилитации, понимания своих новых партнёров. А по сути получается что они не могут сейчас вписаться ту схему, тактику, и те позиции на поле на которых им предлагает играть главный тренер.
Вообщем не верю я в гений братьев Березуцких. А ведь все специалисты говорили что у ЦСКА в это трансферное окно были сделаны самые качественные приобретения. А если главный тренер не может ими воспользоваться, даже играя с одним из аутсайдеров чемпионата, то отсюда я делаю вывод что это ошибки главного тренера. Никому не навязываю свою точку зрения, просто это мой анализ происходящего. Всем Добра !
И в этом, на мой субъективный взгляд, прежде всего вина самого главного тренера армейцев. Ошибка выбора игроков основного состава, и, самое главное, никаких тактических схем и мыслей, на мой взгляд, у команды не было. Просто играли игроки так как сами видели и могли. Так сказать по обстановке.
Глядя на последние игры команды складывается ощущение что и даже те новички команды которые были преобретены и делали игру и результат в первых своих играх становятся обыкновенными статистами. По сути они наоборот должны были только ещё лучше раскрываться в новом для себя клубе , прошло время реабилитации, понимания своих новых партнёров. А по сути получается что они не могут сейчас вписаться ту схему, тактику, и те позиции на поле на которых им предлагает играть главный тренер.
Вообщем не верю я в гений братьев Березуцких. А ведь все специалисты говорили что у ЦСКА в это трансферное окно были сделаны самые качественные приобретения. А если главный тренер не может ими воспользоваться, даже играя с одним из аутсайдеров чемпионата, то отсюда я делаю вывод что это ошибки главного тренера. Никому не навязываю свою точку зрения, просто это мой анализ происходящего. Всем Добра !