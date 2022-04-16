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Широков — о «Зените»: «Вишенка на торте — взять титул в Москве»

16 апреля 2022, 19:17

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Роман Широков высказался о том, сможет ли питерский клуб удержать первое место в чемпионате в оставшихся матчах.

Удержит ли «Зенит» лидерство в оставшихся турах, где матчи с «Краснодаром», «Локо» и «Спартаком»? «Зенит» прекрасно знает, как играть эти матчи. Наверное, будет тяжело, но они знают, как выигрывать эти матчи. Вишенка на торте — взять титул в Москве. Чтобы узнали, что за команда «Зенит». Вот и узнают.

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Все комментарии
протон
протон
17 апреля в 02:09
Это было бы замечательно. Зенит на стадионе Спартака получает кубок и празднует чемпионство))) льды Антарктиды начнут таять быстрее от такого подгорания
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ stanichnik (раскрыть)
16 апреля в 22:32
Отличный анализ, спасибо. Согласен
stanichnik
stanichnik ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
16 апреля в 22:30, ред.
Доброго Здоровья, Аналитик!
Хочется возразить, как раз с Уралом, тем более дома, у Динамо могут возникнуть проблемы, уральцам очки нужны не меньше чем динамовцам, ведь им грозит вылет в ФНЛ. А москвичи на выезде, как это ни странно, берут очков больше, чем на ВТБ-арене, где соперники особенно из второй половины турнирной таблицы играют в более закрытый футбол, и вскрывать плотную оборону гостей подопечным Шварца не всегда удаётся. Это было хорошо видно в матчах с Крыльями, Нижним Новгородом и Ростовом, а добиться нужного результата в матчах с Уфой помогло только численное преимущество, да и в некоторых последних матчах победные результаты были достигнуты не без помощи судей.

Что касается ЦСКА и Локо, то на сегодня эти команды по своему состоянию вряд ли окажут серьёзное сопротивление своим землякам-динамовцам и, если в следующем туре армейцы не вернут должок Динамовцам за поражение в первом круге, то первая пара призёров будет уже конкретно обозначена на следующих выходных, а Сочи выйдет на первый план в борьбе за бронзу. Теперь по Крыльям Советов, которым не грозит вылет и не светят призы, они вряд ли станут сильно ломать ноги и упираться в матче с Динамо.

Остаётся фк Сочи, и вот он то как раз реально может в последнем туре обыграть Динамо, чтобы завоевать бронзу РПЛ, но для этого завтра южане должны для начала обыграть Локомотив.

Это, как говорится, ИМХО, ну а как будет на самом деле скоро узнаем. Болейте за своих, а не против чужих!
pomor45
pomor45
16 апреля в 21:27
Чтобы получить вишенку на торт в Москве, надо проср@ть матч в Питере. К чему такое "удовольствие"? Надо стать чемпионом не дальше 29 тура.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
16 апреля в 19:48
Учитывая личные встречи, у Зенита 4 очка преимущества над Динамо.
И чем меньше игр остаётся, тем выше шансы Зенита. Так что вполне реален вариант, что именно в игре со Спартаком Зенит станет чемпионом. Было бы здорово!
Ждать осталось не долго.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
16 апреля в 19:33
Посмотрел календарь и подумал, что вишенка на торте скорее всего будет в предпоследнем туре в матче со Спартаком.
Заодно и Каттани познакомятся с Зенитом.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
16 апреля в 19:23
Так у "Динамо" не легче график как минимум. Только домашний матч с "Уралом" легкий. А четыре матча однозначно трудовых, с ЦСКА, "Локо", "Сочи" и выезд с КС.
David Young
David Young
16 апреля в 19:18
Тут главное добиться цели.
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