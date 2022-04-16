Широков — о «Зените»: «Вишенка на торте — взять титул в Москве»

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Роман Широков высказался о том, сможет ли питерский клуб удержать первое место в чемпионате в оставшихся матчах.
Удержит ли «Зенит» лидерство в оставшихся турах, где матчи с «Краснодаром», «Локо» и «Спартаком»? «Зенит» прекрасно знает, как играть эти матчи. Наверное, будет тяжело, но они знают, как выигрывать эти матчи. Вишенка на торте — взять титул в Москве. Чтобы узнали, что за команда «Зенит». Вот и узнают.
Хочется возразить, как раз с Уралом, тем более дома, у Динамо могут возникнуть проблемы, уральцам очки нужны не меньше чем динамовцам, ведь им грозит вылет в ФНЛ. А москвичи на выезде, как это ни странно, берут очков больше, чем на ВТБ-арене, где соперники особенно из второй половины турнирной таблицы играют в более закрытый футбол, и вскрывать плотную оборону гостей подопечным Шварца не всегда удаётся. Это было хорошо видно в матчах с Крыльями, Нижним Новгородом и Ростовом, а добиться нужного результата в матчах с Уфой помогло только численное преимущество, да и в некоторых последних матчах победные результаты были достигнуты не без помощи судей.
Что касается ЦСКА и Локо, то на сегодня эти команды по своему состоянию вряд ли окажут серьёзное сопротивление своим землякам-динамовцам и, если в следующем туре армейцы не вернут должок Динамовцам за поражение в первом круге, то первая пара призёров будет уже конкретно обозначена на следующих выходных, а Сочи выйдет на первый план в борьбе за бронзу. Теперь по Крыльям Советов, которым не грозит вылет и не светят призы, они вряд ли станут сильно ломать ноги и упираться в матче с Динамо.
Остаётся фк Сочи, и вот он то как раз реально может в последнем туре обыграть Динамо, чтобы завоевать бронзу РПЛ, но для этого завтра южане должны для начала обыграть Локомотив.
Это, как говорится, ИМХО, ну а как будет на самом деле скоро узнаем. Болейте за своих, а не против чужих!
Хочется возразить, как раз с Уралом, тем более дома, у Динамо могут возникнуть проблемы, уральцам очки нужны не меньше чем динамовцам, ведь им грозит вылет в ФНЛ. А москвичи на выезде, как это ни странно, берут очков больше, чем на ВТБ-арене, где соперники особенно из второй половины турнирной таблицы играют в более закрытый футбол, и вскрывать плотную оборону гостей подопечным Шварца не всегда удаётся. Это было хорошо видно в матчах с Крыльями, Нижним Новгородом и Ростовом, а добиться нужного результата в матчах с Уфой помогло только численное преимущество, да и в некоторых последних матчах победные результаты были достигнуты не без помощи судей.
Что касается ЦСКА и Локо, то на сегодня эти команды по своему состоянию вряд ли окажут серьёзное сопротивление своим землякам-динамовцам и, если в следующем туре армейцы не вернут должок Динамовцам за поражение в первом круге, то первая пара призёров будет уже конкретно обозначена на следующих выходных, а Сочи выйдет на первый план в борьбе за бронзу. Теперь по Крыльям Советов, которым не грозит вылет и не светят призы, они вряд ли станут сильно ломать ноги и упираться в матче с Динамо.
Остаётся фк Сочи, и вот он то как раз реально может в последнем туре обыграть Динамо, чтобы завоевать бронзу РПЛ, но для этого завтра южане должны для начала обыграть Локомотив.
Это, как говорится, ИМХО, ну а как будет на самом деле скоро узнаем. Болейте за своих, а не против чужих!