Широков — о «Зените»: «Вишенка на торте — взять титул в Москве»

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» высказался о том, сможет ли питерский клуб удержать первое место в чемпионате в оставшихся матчах.

Удержит ли «Зенит» лидерство в оставшихся турах, где матчи с «Краснодаром», «Локо» и «Спартаком»? «Зенит» прекрасно знает, как играть эти матчи. Наверное, будет тяжело, но они знают, как выигрывать эти матчи. Вишенка на торте — взять титул в Москве. Чтобы узнали, что за команда «Зенит». Вот и узнают.