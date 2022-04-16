Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Стукалов: «Мы не дали атаке ЦСКА практически ничего создать»

16 апреля 2022, 18:28
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал ничью своей команды в матче 25-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

В принципе, тот план, который мы выбрали на игру работал. На протяжении всего матча не дали атаке ЦСКА практически ничего создать у наших ворот. В концовке понимали, что по исполнению стандартных положений Языджи, наверное, один из лучших сейчас. Плюс вышел Заболотный, вышел Фукс. Мы явно стали проигрывать в росте. К сожалению, мы эти замены должны были делать раньше, а так получилась какая-то суета, неправильно расставились и пропустили гол. Я не могу сейчас сказать, кто прав, кто виноват, но виноваты, наверное, все. То, что в конце мы отыгрались, это заслуга ребят. На поле была команда, которая боролась за каждый мяч, и я им благодарен, что в концовке мы не опустили руки, всё-таки забили этот гол.

Все новости
Круговой: «„Зенит“ пока не чемпион, надо ещё сыграть»
Сегодня, 00:27
Крицюк: «Минувший тур показал, что мы уверенно движемся к цели»
Сегодня, 00:24
Радимов: «Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата»
Вчера, 23:46
Силкин: «Команда Семака на голову сильнее»
Вчера, 23:30
Оздоев: «Сегодняшняя победа даст команде огромный импульс»
Вчера, 23:14
Сергеев: «Игра, наверное, была полностью под нашим контролем»
Вчера, 22:59
Сортировать
Все комментарии
FruttyPups
FruttyPups ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 апреля в 20:06
исправили.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
16 апреля в 20:04
Статистика забудется , результат останется.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 апреля в 20:03
это заслуга ребята
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
"а" в последнем слове вроде как лишняя.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
16 апреля в 19:55
Случайно сравняли и теперь рассказывает какие они герои...Один удар по воротам за матч, вот это конечно крутой план на игру.
ДАША Д
ДАША Д
16 апреля в 18:30
От вылета ничья не убережёт.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 