Юри Альберто: «Счастлив, что снова смог отличиться за „Зенит“»

Нападающий «Зенита» Юри Альберто прокомментировал победу над «Уралом» (3:1) в матче 25-го тура РПЛ.
Счастлив, что снова смог отличиться за «Зенит», мы одержали победу, продолжаем лидировать. В моменте с голом здорово сыграл Малком, мяч отлетел ко мне, я сохранил его, развернулся и пробил мимо вратаря. Вся команда сегодня сыграла отлично, поздравляю всех с победой. Мы играем очень интенсивно, стараемся с первой до последней минуты поддерживать высокий темп игры. К сожалению, в концовке немного не успели вернуться из атаки и получилось так, что соперник мяч отыграл. У нас будет время, чтобы проработать недочеты, чтобы не повторить их впредь.
Не худшая статистика...
Парню только 21 год...
Явно не Витинью и не Педро Роша...
Удачи и результативности !!!
Не худшая статистика...
Парню только 21 год...
Явно не Витинью и не Педро Роша...
Удачи и результативности !!!