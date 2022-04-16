Юри Альберто: «Счастлив, что снова смог отличиться за „Зенит“»

Нападающий «Зенита» прокомментировал победу над «Уралом» (3:1) в матче 25-го тура РПЛ .

Счастлив, что снова смог отличиться за «Зенит», мы одержали победу, продолжаем лидировать. В моменте с голом здорово сыграл Малком, мяч отлетел ко мне, я сохранил его, развернулся и пробил мимо вратаря. Вся команда сегодня сыграла отлично, поздравляю всех с победой. Мы играем очень интенсивно, стараемся с первой до последней минуты поддерживать высокий темп игры. К сожалению, в концовке немного не успели вернуться из атаки и получилось так, что соперник мяч отыграл. У нас будет время, чтобы проработать недочеты, чтобы не повторить их впредь.