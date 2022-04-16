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Юри Альберто: «Счастлив, что снова смог отличиться за „Зенит“»

16 апреля 2022, 19:09
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Нападающий «Зенита» Юри Альберто прокомментировал победу над «Уралом» (3:1) в матче 25-го тура РПЛ.

Счастлив, что снова смог отличиться за «Зенит», мы одержали победу, продолжаем лидировать. В моменте с голом здорово сыграл Малком, мяч отлетел ко мне, я сохранил его, развернулся и пробил мимо вратаря. Вся команда сегодня сыграла отлично, поздравляю всех с победой. Мы играем очень интенсивно, стараемся с первой до последней минуты поддерживать высокий темп игры. К сожалению, в концовке немного не успели вернуться из атаки и получилось так, что соперник мяч отыграл. У нас будет время, чтобы проработать недочеты, чтобы не повторить их впредь.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 апреля в 21:08
8 игр в Чемпионате и Кубке - 6 голов...
Не худшая статистика...
Парню только 21 год...
Явно не Витинью и не Педро Роша...
Удачи и результативности !!!
sv_1969
sv_1969
16 апреля в 19:24
Ну молодец)))
shlomo
shlomo
16 апреля в 19:12
Молодца...продолжай в том же духе
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