Гришин: «ЦСКА выбыл из борьбы за второе место в РПЛ»

Бывший футболист ЦСКА прокомментировал ничью в матче 25-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1).

Судя по результатам, команда сбавила по сравнению с теми шестью турами, когда только пришли новички. Наверное, какой-то спад есть, но ЦСКА играл хорошо против «Уфы». Гол уфимцев на последних минутах расстроил армейских болельщиков.