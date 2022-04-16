Гришин: «ЦСКА выбыл из борьбы за второе место в РПЛ»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал ничью в матче 25-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1).
Судя по результатам, команда сбавила по сравнению с теми шестью турами, когда только пришли новички. Наверное, какой-то спад есть, но ЦСКА играл хорошо против «Уфы». Гол уфимцев на последних минутах расстроил армейских болельщиков.
ЦСКА не хватило хороших нападающих в атаке. Моментов было не так много, но концовка получилась очень интересной. Уже можно говорить о том, что «армейцы» выбыли из борьбы за второе место. После сегодняшнего ничейного результата ЦСКА может еще упасть в таблице чемпионата, потому что у «Сочи» игра в запасе.