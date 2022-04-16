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Гришин: «ЦСКА выбыл из борьбы за второе место в РПЛ»

16 апреля 2022, 17:30
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал ничью в матче 25-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1).

Судя по результатам, команда сбавила по сравнению с теми шестью турами, когда только пришли новички. Наверное, какой-то спад есть, но ЦСКА играл хорошо против «Уфы». Гол уфимцев на последних минутах расстроил армейских болельщиков.

ЦСКА не хватило хороших нападающих в атаке. Моментов было не так много, но концовка получилась очень интересной. Уже можно говорить о том, что «армейцы» выбыли из борьбы за второе место. После сегодняшнего ничейного результата ЦСКА может еще упасть в таблице чемпионата, потому что у «Сочи» игра в запасе.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
16 апреля в 18:22
Упустили победу.
Ironigor
Ironigor
16 апреля в 18:16
Березуцкие решают такие вопросы на раз - два !)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
16 апреля в 17:44
А какая разница между 2 местом и 8-м ?
ДСА
ДСА
16 апреля в 17:31
Тут бы бронзу удержать...
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