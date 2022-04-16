Газизов: «Ничья — закономерный результат матча с ЦСКА»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ничью в матче 25-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

И ЦСКА в конце забил, и мы не бросили играть после тяжёлого удара. Очень рад этому. При такой игре было непросто. Ребята молодцы, хотели забить и забили. Большое спасибо болельщикам, пришли в холодную погоду, глава республики тоже нас поддерживал. Ничья — закономерный результат.