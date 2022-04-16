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Газизов: «Ничья — закономерный результат матча с ЦСКА»

16 апреля 2022, 17:19
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ничью в матче 25-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

И ЦСКА в конце забил, и мы не бросили играть после тяжёлого удара. Очень рад этому. При такой игре было непросто. Ребята молодцы, хотели забить и забили. Большое спасибо болельщикам, пришли в холодную погоду, глава республики тоже нас поддерживал. Ничья — закономерный результат.

Следующая игра с «Уралом» — она будет самая важная. И так к каждой игре. Вера, что останемся в РПЛ, живёт в нас. Иначе зачем это всё было бы нужно?

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Дмитрий Климович 3
16 апреля в 17:22
Кони меня опять разочаровали!
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