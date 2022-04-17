Николсон: «Я влюбился в „Спартак“»

Форвард «Спартака» Шамар Николсон не собирается уходить из московского клуба.
Я остаюсь в Москве играть за этот клуб. Я влюбился в «Спартак» и не собираюсь покидать этот клуб!
Контракт Николсона с москвичами действует до лета 2023 года.
Форвард «Спартака» Шамар Николсон не собирается уходить из московского клуба.
Я остаюсь в Москве играть за этот клуб. Я влюбился в «Спартак» и не собираюсь покидать этот клуб!
Контракт Николсона с москвичами действует до лета 2023 года.
"Я влюбилась в вашу попу, кто же вы по гороскопу".
"Я влюбилась в вашу попу, кто же вы по гороскопу".
Футболистам и спортсменам в этом смысле повезло больше остальным. В большинстве случаев им нравиться играть в футбол и за это получать деньги. Но есть и обратная сторона медали. Не все футболисты играют там где им нравится, иногда они просто терпят за большие деньги.
В случае с Николсоном можно говорить только о влюблённости, а не как не о любви. Я бы ещё понял бы такое заявление от Промеса, который реально полюбил Спартак и я лично ему верю, но не от игрока который провёл в команде без году неделю. А таких как Николсонов полным полно, к примеру другой спартаковец Ларссон, тоже любил, любил и разлюбил.
Футболистам и спортсменам в этом смысле повезло больше остальным. В большинстве случаев им нравиться играть в футбол и за это получать деньги. Но есть и обратная сторона медали. Не все футболисты играют там где им нравится, иногда они просто терпят за большие деньги.
В случае с Николсоном можно говорить только о влюблённости, а не как не о любви. Я бы ещё понял бы такое заявление от Промеса, который реально полюбил Спартак и я лично ему верю, но не от игрока который провёл в команде без году неделю. А таких как Николсонов полным полно, к примеру другой спартаковец Ларссон, тоже любил, любил и разлюбил.