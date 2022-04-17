Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Николсон: «Я влюбился в „Спартак“»

17 апреля 2022, 14:05

Форвард «Спартака» Шамар Николсон не собирается уходить из московского клуба.

Я остаюсь в Москве играть за этот клуб. Я влюбился в «Спартак» и не собираюсь покидать этот клуб!

Контракт Николсона с москвичами действует до лета 2023 года.

Все новости
Круговой: «„Зенит“ пока не чемпион, надо ещё сыграть»
Сегодня, 00:27
Крицюк: «Минувший тур показал, что мы уверенно движемся к цели»
Сегодня, 00:24
Радимов: «Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата»
Вчера, 23:46
Силкин: «Команда Семака на голову сильнее»
Вчера, 23:30
Оздоев: «Сегодняшняя победа даст команде огромный импульс»
Вчера, 23:14
Сергеев: «Игра, наверное, была полностью под нашим контролем»
Вчера, 22:59
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
17 апреля в 20:47
Пока делом доказывает свои слова
112910415
112910415
17 апреля в 18:25
отличного класса игрок, реально нужен !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 апреля в 16:21
Ясен пень...
По другому и быть не могло...
Спартак очень...очень великолепен в нынешнем сезоне...
Alexnvr
Alexnvr
17 апреля в 16:19
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    17 апреля в 16:07
    На этот счёт в русском языке есть классное изречение. Любовь зла, полюбишь и козла! Видно на Ямайке об этом не знали.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Байкал-38. (раскрыть)
    17 апреля в 16:00
    думаю это просто были дежурные слова
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    17 апреля в 15:34
    Только бы остался, парень отличный
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ sv_1969 (раскрыть)
    17 апреля в 15:13
    Деньги это неотъемлемая часть работы. В принципе в этом и есть смысл работы, но иногда приятное совмещается с полезным.
    Футболистам и спортсменам в этом смысле повезло больше остальным. В большинстве случаев им нравиться играть в футбол и за это получать деньги. Но есть и обратная сторона медали. Не все футболисты играют там где им нравится, иногда они просто терпят за большие деньги.

    В случае с Николсоном можно говорить только о влюблённости, а не как не о любви. Я бы ещё понял бы такое заявление от Промеса, который реально полюбил Спартак и я лично ему верю, но не от игрока который провёл в команде без году неделю. А таких как Николсонов полным полно, к примеру другой спартаковец Ларссон, тоже любил, любил и разлюбил.
    Брулин
    Брулин
    17 апреля в 15:13
    ,я мечтаю жить на Ямайке - на Ямайке балалаек нет’’ (Комбинация).
    sv_1969
    sv_1969 ответ mihaluch (раскрыть)
    17 апреля в 14:58
    Все работают за деньги!
    David Young
    David Young ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    17 апреля в 14:57
    .
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    17 апреля в 14:55
    Когда Шамар Николсон был на просмотре в Спартаке, Зарема ему задала один вопрос:
    "Я влюбилась в вашу попу, кто же вы по гороскопу".
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    17 апреля в 14:30
    Ты ещё фанатов наших не видел ! ) ....Ещё не вечер .
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    17 апреля в 14:26
    Шамар Николсон любитель садомазо!
    ABir
    ABir
    17 апреля в 14:22
    Хороший игрок, хорошее приобретение
    Cat01
    Cat01
    17 апреля в 14:16
    Мы очень рады..
    mihaluch
    mihaluch
    17 апреля в 14:15
    Не в Спартак а в деньги которые платят в Спартаке.
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    17 апреля в 14:09
    Хорошо, если не врёт.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     