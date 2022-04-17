Клаудиньо: «Мы хотим завершить год золотым дублем»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.
Мы лидируем в чемпионате и прекрасно знаем, что должны делать — продолжать побеждать. Если мы покажем лучшее, на что способны, никому нас будет не обойти. Так что нам надо в каждой игре выкладываться на максимум, относиться к ней как к финалу и после каждой добавлять в наш зачет три очка.
Нам важно взять два трофея в этом сезоне. Сейчас мы подготовимся как следует и в среду покажем все на что способны. Потому что не только мне, но всей команде очень хочется завершить этот год золотым дублем.
Кузяев искал красную карточку...
Чистяков травмировался каждые 5 минут...
Кержаков селфил как мячик летит после удара Железнова ...
Малком который на 25 млн дороже всего Урала ошибался в передачах...
Остальные перед ответственными играми решили понахватать жёлтых....
Мешков каждые 3 минуты обращался к ВАРу...
Тимощук весь тайм ходил показывал на бровке кино про удар коленом по лицу Сергеева...
Семак пришёл посмотреть деклассацию...в итоге не увидел...
Если Зенит и дальше будет так на расслабоне играть по-ленивке в оставшихся 5-ти матчах - то басни и сказки про чемпионство Динамо могут обрести реальную подоплёку......
Кузяев искал красную карточку...
Чистяков травмировался каждые 5 минут...
Кержаков селфил как мячик летит после удара Железнова ...
Малком который на 25 млн дороже всего Урала ошибался в передачах...
Остальные перед ответственными играми решили понахватать жёлтых....
Мешков каждые 3 минуты обращался к ВАРу...
Тимощук весь тайм ходил показывал на бровке кино про удар коленом по лицу Сергеева...
Семак пришёл посмотреть деклассацию...в итоге не увидел...
Если Зенит и дальше будет так на расслабоне играть по-ленивке в оставшихся 5-ти матчах - то басни и сказки про чемпионство Динамо могут обрести реальную подоплёку......