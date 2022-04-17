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Клаудиньо: «Мы хотим завершить год золотым дублем»

17 апреля 2022, 09:23

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.

Мы лидируем в чемпионате и прекрасно знаем, что должны делать — продолжать побеждать. Если мы покажем лучшее, на что способны, никому нас будет не обойти. Так что нам надо в каждой игре выкладываться на максимум, относиться к ней как к финалу и после каждой добавлять в наш зачет три очка.

Нам важно взять два трофея в этом сезоне. Сейчас мы подготовимся как следует и в среду покажем все на что способны. Потому что не только мне, но всей команде очень хочется завершить этот год золотым дублем.

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Все комментарии
MIvan
MIvan
17 апреля в 15:46
Никак лыжи навострили?
berda2003
berda2003
17 апреля в 15:32
сначала научись с одиннадцати метров голы забивать...
dok66
dok66
17 апреля в 13:55
"Цыплят по осени считают". "Хотеть - не значит жениться"
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 апреля в 13:23, ред.
Единственный кто вчера играл.....имеет право рассказать сегодня о своих желаниях...
Кузяев искал красную карточку...
Чистяков травмировался каждые 5 минут...
Кержаков селфил как мячик летит после удара Железнова ...
Малком который на 25 млн дороже всего Урала ошибался в передачах...
Остальные перед ответственными играми решили понахватать жёлтых....
Мешков каждые 3 минуты обращался к ВАРу...
Тимощук весь тайм ходил показывал на бровке кино про удар коленом по лицу Сергеева...
Семак пришёл посмотреть деклассацию...в итоге не увидел...

Если Зенит и дальше будет так на расслабоне играть по-ленивке в оставшихся 5-ти матчах - то басни и сказки про чемпионство Динамо могут обрести реальную подоплёку......
beefs
beefs
17 апреля в 12:47
а кто против? Все за!!!
альсато
альсато ответ stanichnik (раскрыть)
17 апреля в 12:43
Это Вы кому говорите?)))))
ОПС
ОПС
17 апреля в 11:53
Расчувствовался парень.
Gahi
Gahi
17 апреля в 11:48
Желания Клаудиньо понятно, но хотелось бы напомнить, что команду "Алания" тренирует Спартак, тот самый Гогниев. Так что после "Арсенала" которого они выбили из Кубка России в 1/8 финала, его команда будет принимать "Зенит" и приём должен стать гостеприимным и самым радушным, на поле стадиона города Грозный.
Брулин
Брулин
17 апреля в 11:24
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    17 апреля в 11:16
    Хватит с них чемпионства
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    17 апреля в 10:57
    Дубль вряд ли получится сделать, а вот чемпионат вероятнее всего возьмут.
    stanichnik
    stanichnik
    17 апреля в 10:56
    Скромнее надо быть в своих желаниях
    leonid_spb58
    leonid_spb58
    17 апреля в 10:55
    И это реально!
    ДСА
    ДСА
    17 апреля в 10:53
    Динамо пусть отдыхает.
    1 984
    1 984
    17 апреля в 10:45
    Мечтать не вредно.
    VeniaminS
    VeniaminS
    17 апреля в 10:32
    Смелое заявление.
    Бубнин
    Бубнин
    17 апреля в 10:32
    "Если мы наберем больше всех очков, то выиграем чемпионат".
    swed27
    swed27
    17 апреля в 10:30
    Миллер наверное тоже этого хочет
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    17 апреля в 10:23
      vinyardrip
      vinyardrip
      17 апреля в 10:13
      Главное, чтоб не золотым дождём)))
      Прокурор тайги
      Прокурор тайги
      17 апреля в 09:51
      Локо, Спартак и Краснодар даже в полуразобранном состоянии могут ничейки против Зени зацепить...
      shlomo
      shlomo
      17 апреля в 09:47
      Пожелаю удачи!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      17 апреля в 09:28
      В этом деле и Дюков, и Мешков, и Москалева, и Карасев помогут. А Газпром в долгу не останется. Рынок....
      sv_1969
      sv_1969
      17 апреля в 09:26
      Вам уже все подготовили)))
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце
      17 апреля в 09:26
      Всё возможно.
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