Клаудиньо: «Мы хотим завершить год золотым дублем»

Полузащитник «Зенита» порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ .

Мы лидируем в чемпионате и прекрасно знаем, что должны делать — продолжать побеждать. Если мы покажем лучшее, на что способны, никому нас будет не обойти. Так что нам надо в каждой игре выкладываться на максимум, относиться к ней как к финалу и после каждой добавлять в наш зачет три очка.

Нам важно взять два трофея в этом сезоне. Сейчас мы подготовимся как следует и в среду покажем все на что способны. Потому что не только мне, но всей команде очень хочется завершить этот год золотым дублем.