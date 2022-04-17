Чернов: «Никого настраивать не надо, все понимают важность матча с ЦСКА»

Защитник «Спартака» готовится к предстоящему матчу с ЦСКА в 1/4 финала Кубка России.

На матч с ЦСКА нас зарядит даже не столетие, а сам факт, что мы играем в главном дерби России. Здесь никого настраивать не надо, все понимают важность этого матча.

Не было такого, что хотим именно к круглой дате победить. Мы все домашние матчи играем для болельщиков и хотим их радовать.