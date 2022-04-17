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Чернов: «Никого настраивать не надо, все понимают важность матча с ЦСКА»

17 апреля 2022, 09:29
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник «Спартака» Никита Чернов готовится к предстоящему матчу с ЦСКА в 1/4 финала Кубка России.

На матч с ЦСКА нас зарядит даже не столетие, а сам факт, что мы играем в главном дерби России. Здесь никого настраивать не надо, все понимают важность этого матча.

Не было такого, что хотим именно к круглой дате победить. Мы все домашние матчи играем для болельщиков и хотим их радовать.

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Все комментарии
1 984
1 984
17 апреля в 12:08
Слова бывшего армейца.
ДАША Д
ДАША Д
17 апреля в 10:54
На Кубок только одна надежда.
SHMEL258
SHMEL258
17 апреля в 10:53, ред.
Ржу нимагу..."Мы все домашние матчи играем для болельщиков..." Получается выездные специально сливают, или играют на радость болельщиков соперника?
ОПС
ОПС
17 апреля в 10:37
Вот и посмотрим, как они понимают.
Байкал-38
Байкал-38
17 апреля в 10:27
Чернов: "Мочи коней"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
17 апреля в 10:10
О каком столетии речь? ФК СПАРТАК был создан 83 года назад. Может речь о Пищевике? Тогда и эмблему надо соответствующую вешать. Даже Ловчев сказал, что не понимает о каком столетии речь. Может лучше отложить? Да и неудобно 9 место отмечать
cska1948
cska1948
17 апреля в 10:07
"...Здесь никого настраивать не надо, все понимают важность этого матча..."
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Все, кроме гл. тренера СпаМа.
Ваноли: «Игра с ЦСКА в Кубке — не самый мой важный матч в „Спартаке“»
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 апреля в 09:55
Любят они поговорить...
mihaluch
mihaluch
17 апреля в 09:45
Дождитесь столетия Симоняна.
ABir
ABir
17 апреля в 09:41
Главное не перезарядиться, а сыграть в красивый футбол
vinyardrip
vinyardrip
17 апреля в 09:34
Никого заряжать не надо, кроме тренера))
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
17 апреля в 09:31
Это правильно.
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