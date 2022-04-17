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Жиго: «Считаю, что с „Рубином“ нам не повезло»

17 апреля 2022, 10:04

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал результат матча против «Рубина».

К сожалению, не смогли выиграть. Считаю, что с «Рубином» нам не повезло. Но теперь нам нужно побеждать ЦСКА.

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Все комментарии
протон
протон
17 апреля в 18:20
Надо просто доигрывать сезон, тем более что сейчас зона еврокубков ничего не даёт, нас там нет)
vyishenka
vyishenka
17 апреля в 14:14
Не повезло в этот раз, повезет в следующий раз.
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
17 апреля в 14:12
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 апреля в 14:09
У Ваноли в Италии прозвище "Рубин" ???
альсато
альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
17 апреля в 13:44
а еще и Хлусевич-наиграл на удаление!
VeniaminS
VeniaminS
17 апреля в 11:56
А могли и проиграть Рубину - отскочили.
КЭТиК
КЭТиК
17 апреля в 11:15
Нужно сосредоточиться на Кубке
SHMEL
SHMEL
17 апреля в 10:39
Обычные отмазки после неудачной игры. Не повезло Рубину, они точно могли поставить автобус и дотерпеть.
Cat01
Cat01
17 апреля в 10:34
Каждый считает по-своему
Байкал-38.
Байкал-38.
17 апреля в 10:23, ред.
Посмотрел в таблицу и увидел, что Спартаку не повезло 17 раз (7 ничьих и 10 поражении), а повезло всего 8 раз и разница мячей -5.

А может дело не в везении?

Мне лично кажется, что дело в самом Спартаке, в руководстве, которое по ходу сезона снимает тренера, которому пихало с самого начала палки в колеса, а он только стал налаживать игру и вывел команду в 1/8 финала ЛЕ. Да ладно бы тренера толкового поставили, а не, поставили никогда не работающего главным.
Дело в таких как Соболев, который вырос здоровой детиной, а падает от дуновения ветра. Дело в таких игроках как Хлусевич, которого разрекламировали, а он даже по мячу попасть не может. Да можно много чего перечислить.

А по поводу везения, так вам везло весь матч. Рубин в первом тайме простил вас несколько раз, а во втором сам прижался к воротам и дал вам играть. Да и в некоторый моментах вам откровенно везло с судьёй. Того же Хлусевича должны были удалять.

Так что постеснялись бы говорить про везение.
Александр Апалько
Александр Апалько ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
17 апреля в 10:13
Уже не слетит
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
17 апреля в 10:13
А когда удар в две штанги пришёлся и чудом не попал в ворота Спартака, тоже не повезло?
ЮЗИК
ЮЗИК
17 апреля в 10:09
Часто вам стало не везти, может в себе разобраться
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 апреля в 10:08
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