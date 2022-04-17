Жиго: «Считаю, что с „Рубином“ нам не повезло»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал результат матча против «Рубина».
К сожалению, не смогли выиграть. Считаю, что с «Рубином» нам не повезло. Но теперь нам нужно побеждать ЦСКА.
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал результат матча против «Рубина».
К сожалению, не смогли выиграть. Считаю, что с «Рубином» нам не повезло. Но теперь нам нужно побеждать ЦСКА.
А может дело не в везении?
Мне лично кажется, что дело в самом Спартаке, в руководстве, которое по ходу сезона снимает тренера, которому пихало с самого начала палки в колеса, а он только стал налаживать игру и вывел команду в 1/8 финала ЛЕ. Да ладно бы тренера толкового поставили, а не, поставили никогда не работающего главным.
Дело в таких как Соболев, который вырос здоровой детиной, а падает от дуновения ветра. Дело в таких игроках как Хлусевич, которого разрекламировали, а он даже по мячу попасть не может. Да можно много чего перечислить.
А по поводу везения, так вам везло весь матч. Рубин в первом тайме простил вас несколько раз, а во втором сам прижался к воротам и дал вам играть. Да и в некоторый моментах вам откровенно везло с судьёй. Того же Хлусевича должны были удалять.
Так что постеснялись бы говорить про везение.
А может дело не в везении?
Мне лично кажется, что дело в самом Спартаке, в руководстве, которое по ходу сезона снимает тренера, которому пихало с самого начала палки в колеса, а он только стал налаживать игру и вывел команду в 1/8 финала ЛЕ. Да ладно бы тренера толкового поставили, а не, поставили никогда не работающего главным.
Дело в таких как Соболев, который вырос здоровой детиной, а падает от дуновения ветра. Дело в таких игроках как Хлусевич, которого разрекламировали, а он даже по мячу попасть не может. Да можно много чего перечислить.
А по поводу везения, так вам везло весь матч. Рубин в первом тайме простил вас несколько раз, а во втором сам прижался к воротам и дал вам играть. Да и в некоторый моментах вам откровенно везло с судьёй. Того же Хлусевича должны были удалять.
Так что постеснялись бы говорить про везение.