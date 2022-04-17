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Гаврилов: «Талантливой молодёжи не дают возможности развиваться»

17 апреля 2022, 13:37

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на поражение «красно-белых» от «Рубина».

У нас очень низкий уровень футбола. А различные футбольные специалисты только льют из пустого в порожнее. Надо все перестраивать. Условия есть – поля и все остальное – но работа ведется неправильно. И это никак не дойдет до мозгов наших футбольных деятелей. Вот вчера начались разговоры – а давайте уволим Ваноли. Ну, давайте уволим. А что изменится-то? Посмотрите статистику, сколько у «Спартака» было тренеров, и посильнее Ваноли, а ничего не могли сделать. Значит, проблема в другом. Ну нет у нас футболистов. Потому что работа, повторюсь, ведется неправильно. Тут надо копать с самого начала. Почему талантливого мальчика, который хочет заниматься футболом, ставят в такие условия и заставляют платить деньги за занятия футболом? Мы же в свое время не платили. У нас было стремление, желание. А сейчас талантливой молодежи не дают возможности развиваться.

Мы ведь мерим европейскими мерками, ни одна наша команда не проходит дальше групповых турниров – ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы. Почему? Потому что низкий уровень игроков. И играют привозные люди, которые там у себя где-то не нужны, а у нас тут устроили «кормушку». Легионеры зарабатывают неплохие деньги, а наши ребята страдают.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
17 апреля в 15:42
Дело в том, что в России, бизнес не уверен в завтрашнем дне. Большинство предпринимателей вкладывают капитал только в то дело, где можно получить быструю прибыль, в долгую рисковать никто не желает. Естественно, что купить готовых игроков и получить результат гораздо проще, чем заниматься детским, потом юношеским футболом. Этим может заниматься только мечтатели типа Галицкого.
Байкал-38.
Байкал-38.
17 апреля в 14:48
Надо исправляться.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
17 апреля в 14:34
Нацист
shlomo
shlomo
17 апреля в 14:20
В принципе и добавить нечего...
drug01
drug01
17 апреля в 14:17
Всем нужен результат
ABir
ABir
17 апреля в 14:14
В СССР вообще легионеров не было, а результаты были, и таланты свои не хуже мировых и европейских были
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 апреля в 14:02, ред.
Чего уж теперь об этом..
Словами не вернёшь советскую школу подготовки игроков....которые десятками феерили и куражились в европах в конце прошлого века начале нынешнего...

Мы просто променяли футбол на деньги....
И развиваем теперь не своих парней...а молодых Бийолов..Педро Рош...Альберто...Гаичей...Дриуссей ....хотя сколько наших парней уровнем не хуже останавливаются в прогрессе понимая что в итоге всё равно предпочтенье будет отдано "привезённой звезде" ибо это сулит кому то нехилый навар в клубе.....

Да что там...мы футбольных людей таких как Палыч выдворяем из футбола...в угоду какому то немецкому распилу бюджета...

Как они не могут понять не работает у нас футбольный рынок...по европравилам....ну не дадут результат ни Эмери ни Манчини ни Лаудруп..ни Руй...

У нас (должен быть) свой путь...
Неужели трудно врубиться что не поедет дельный легионер в страну в которой 8 месяцев лежит снег....
Ну можно как Манчини привезти хоть половину мужского населения Аргентины на данную территорию...но результат это не даст...точнее даст...это 5-е место...)))

В стране в которой очень любят футбол и он спорт №1...в стране где есть десятки академий - не иметь своих воспитанников и отдавать предпочтенье импортным молодым аналогам можно только в одном случае - саботаж и жажда выгоды...в ущерб нашему футболу...

И смотрю особо то никто и не борется с этим саботажем...непрофессионализмом...
Всё всех устраивает....
mihaluch
mihaluch
17 апреля в 14:01
Надо начина с Дюкова.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 апреля в 14:01
Проблема только в руководстве...
STVA 1
STVA 1
17 апреля в 13:51
Вот тут Юра прав!
Ironigor
Ironigor
17 апреля в 13:49
Всё как нельзя в точку.
beefs
beefs
17 апреля в 13:49
в том то и дело, вся беда в том что с них ничего не поимеешь...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
17 апреля в 13:40
Собственно так и есть но не у всех.
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