Гаврилов: «Талантливой молодёжи не дают возможности развиваться»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на поражение «красно-белых» от «Рубина».

У нас очень низкий уровень футбола. А различные футбольные специалисты только льют из пустого в порожнее. Надо все перестраивать. Условия есть – поля и все остальное – но работа ведется неправильно. И это никак не дойдет до мозгов наших футбольных деятелей. Вот вчера начались разговоры – а давайте уволим Ваноли. Ну, давайте уволим. А что изменится-то? Посмотрите статистику, сколько у «Спартака» было тренеров, и посильнее Ваноли, а ничего не могли сделать. Значит, проблема в другом. Ну нет у нас футболистов. Потому что работа, повторюсь, ведется неправильно. Тут надо копать с самого начала. Почему талантливого мальчика, который хочет заниматься футболом, ставят в такие условия и заставляют платить деньги за занятия футболом? Мы же в свое время не платили. У нас было стремление, желание. А сейчас талантливой молодежи не дают возможности развиваться.

Мы ведь мерим европейскими мерками, ни одна наша команда не проходит дальше групповых турниров – ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы. Почему? Потому что низкий уровень игроков. И играют привозные люди, которые там у себя где-то не нужны, а у нас тут устроили «кормушку». Легионеры зарабатывают неплохие деньги, а наши ребята страдают.