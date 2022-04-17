Гаврилов: «Талантливой молодёжи не дают возможности развиваться»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на поражение «красно-белых» от «Рубина».
У нас очень низкий уровень футбола. А различные футбольные специалисты только льют из пустого в порожнее. Надо все перестраивать. Условия есть – поля и все остальное – но работа ведется неправильно. И это никак не дойдет до мозгов наших футбольных деятелей. Вот вчера начались разговоры – а давайте уволим Ваноли. Ну, давайте уволим. А что изменится-то? Посмотрите статистику, сколько у «Спартака» было тренеров, и посильнее Ваноли, а ничего не могли сделать. Значит, проблема в другом. Ну нет у нас футболистов. Потому что работа, повторюсь, ведется неправильно. Тут надо копать с самого начала. Почему талантливого мальчика, который хочет заниматься футболом, ставят в такие условия и заставляют платить деньги за занятия футболом? Мы же в свое время не платили. У нас было стремление, желание. А сейчас талантливой молодежи не дают возможности развиваться.
Мы ведь мерим европейскими мерками, ни одна наша команда не проходит дальше групповых турниров – ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы. Почему? Потому что низкий уровень игроков. И играют привозные люди, которые там у себя где-то не нужны, а у нас тут устроили «кормушку». Легионеры зарабатывают неплохие деньги, а наши ребята страдают.
Словами не вернёшь советскую школу подготовки игроков....которые десятками феерили и куражились в европах в конце прошлого века начале нынешнего...
Мы просто променяли футбол на деньги....
И развиваем теперь не своих парней...а молодых Бийолов..Педро Рош...Альберто...Гаичей...Дриуссей ....хотя сколько наших парней уровнем не хуже останавливаются в прогрессе понимая что в итоге всё равно предпочтенье будет отдано "привезённой звезде" ибо это сулит кому то нехилый навар в клубе.....
Да что там...мы футбольных людей таких как Палыч выдворяем из футбола...в угоду какому то немецкому распилу бюджета...
Как они не могут понять не работает у нас футбольный рынок...по европравилам....ну не дадут результат ни Эмери ни Манчини ни Лаудруп..ни Руй...
У нас (должен быть) свой путь...
Неужели трудно врубиться что не поедет дельный легионер в страну в которой 8 месяцев лежит снег....
Ну можно как Манчини привезти хоть половину мужского населения Аргентины на данную территорию...но результат это не даст...точнее даст...это 5-е место...)))
В стране в которой очень любят футбол и он спорт №1...в стране где есть десятки академий - не иметь своих воспитанников и отдавать предпочтенье импортным молодым аналогам можно только в одном случае - саботаж и жажда выгоды...в ущерб нашему футболу...
И смотрю особо то никто и не борется с этим саботажем...непрофессионализмом...
Всё всех устраивает....
Словами не вернёшь советскую школу подготовки игроков....которые десятками феерили и куражились в европах в конце прошлого века начале нынешнего...
Мы просто променяли футбол на деньги....
И развиваем теперь не своих парней...а молодых Бийолов..Педро Рош...Альберто...Гаичей...Дриуссей ....хотя сколько наших парней уровнем не хуже останавливаются в прогрессе понимая что в итоге всё равно предпочтенье будет отдано "привезённой звезде" ибо это сулит кому то нехилый навар в клубе.....
Да что там...мы футбольных людей таких как Палыч выдворяем из футбола...в угоду какому то немецкому распилу бюджета...
Как они не могут понять не работает у нас футбольный рынок...по европравилам....ну не дадут результат ни Эмери ни Манчини ни Лаудруп..ни Руй...
У нас (должен быть) свой путь...
Неужели трудно врубиться что не поедет дельный легионер в страну в которой 8 месяцев лежит снег....
Ну можно как Манчини привезти хоть половину мужского населения Аргентины на данную территорию...но результат это не даст...точнее даст...это 5-е место...)))
В стране в которой очень любят футбол и он спорт №1...в стране где есть десятки академий - не иметь своих воспитанников и отдавать предпочтенье импортным молодым аналогам можно только в одном случае - саботаж и жажда выгоды...в ущерб нашему футболу...
И смотрю особо то никто и не борется с этим саботажем...непрофессионализмом...
Всё всех устраивает....