Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Тихонов — о Ваноли: «Если нет результата, значит нет качества игры»

18 апреля 2022, 09:35

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов оценил перспективы Паоло Ваноли на должности главного тренера «красно-белых».

Начало чемпионата [весной] получилось неважным, отсюда и много критики. Посмотрим, какой получится концовка. Если будет видно, что тренер и команда набирают, становятся лучше, конечно, надо будет его оставлять. Если не будет ничего, тогда руководство будет решать.

Улучшается ли качество игры? Скажу так, если нет результата, значит нет качества. Команда должна стабильно играть. А когда получается урывками, о качестве не надо говорить.

Почему не доверяют своим спартаковским тренерам? Это вопрос надо задавать руководству и тем, кто управляет командой. Это не ко мне.

Все новости
Круговой: «„Зенит“ пока не чемпион, надо ещё сыграть»
Сегодня, 00:27
Крицюк: «Минувший тур показал, что мы уверенно движемся к цели»
Сегодня, 00:24
Радимов: «Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата»
Вчера, 23:46
Силкин: «Команда Семака на голову сильнее»
Вчера, 23:30
Оздоев: «Сегодняшняя победа даст команде огромный импульс»
Вчера, 23:14
Сергеев: «Игра, наверное, была полностью под нашим контролем»
Вчера, 22:59
Сортировать
Все комментарии
beefs
beefs
18 апреля в 10:39
с ним не поспоришь...
jf2x83hte3vy
jf2x83hte3vy
18 апреля в 10:18
С Тиши бы гораздо больше толку было
ДАША Д
ДАША Д
18 апреля в 10:04
Если нет результата, то во многом виноват тренер.
drug01
drug01
18 апреля в 09:51
Ещё малый срок работы
Ironigor
Ironigor
18 апреля в 09:48, ред.
Просто дайте ему время поработать.
Много вас критиков со стороны.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 