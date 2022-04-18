Тихонов — о Ваноли: «Если нет результата, значит нет качества игры»

Бывший футболист «Спартака» оценил перспективы на должности главного тренера «красно-белых».

Начало чемпионата [весной] получилось неважным, отсюда и много критики. Посмотрим, какой получится концовка. Если будет видно, что тренер и команда набирают, становятся лучше, конечно, надо будет его оставлять. Если не будет ничего, тогда руководство будет решать.

Улучшается ли качество игры? Скажу так, если нет результата, значит нет качества. Команда должна стабильно играть. А когда получается урывками, о качестве не надо говорить.

Почему не доверяют своим спартаковским тренерам? Это вопрос надо задавать руководству и тем, кто управляет командой. Это не ко мне.