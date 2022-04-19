Магуайр: «Хотим взять реванш за октябрьское поражение со счётом 0:5»

Защитник «Манчестер Юнайтед» поделился ожиданиями от предстоящего матча АПЛ против «Ливерпуля».

Хотим взять реванш за октябрьское поражение со счетом 0:5. Это был худший эпизод сезона, одна из худших игр в моей карьере. Уверен, мои одноклубники испытали те же чувства.

Перед такими играми не требуется дополнительная мотивация. Это принципиальное противостояние, одно из важнейших в мире. Приходя в клуб, ты знаешь о нём. Мы с нетерпением ждём матч. Нужно быть готовыми сделать все, что нужно для победы.