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Магуайр: «Хотим взять реванш за октябрьское поражение со счётом 0:5»

19 апреля 2022, 18:26
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр поделился ожиданиями от предстоящего матча АПЛ против «Ливерпуля».

Хотим взять реванш за октябрьское поражение со счетом 0:5. Это был худший эпизод сезона, одна из худших игр в моей карьере. Уверен, мои одноклубники испытали те же чувства.

Перед такими играми не требуется дополнительная мотивация. Это принципиальное противостояние, одно из важнейших в мире. Приходя в клуб, ты знаешь о нём. Мы с нетерпением ждём матч. Нужно быть готовыми сделать все, что нужно для победы.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
20 апреля в 09:26
до реванша чуток не дотянули.РЕСПЕКТ
Umedjon Rahmatov
Umedjon Rahmatov
20 апреля в 01:27
Пошёл ты 3
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
19 апреля в 20:10
Ахаха. С Магваером у "Ливерпуля" будет еще фора в два мяча, которые он сам себе забьет или привезет))
ДСА
ДСА
19 апреля в 19:15
Реванш - это 5-0, а остальное не важно.
Байкал-38
Байкал-38
19 апреля в 18:52
Хотелка не выросла.
shlomo
shlomo
19 апреля в 18:36
Ну чтобы взять реванш, то на сегодняшний день это просто нереально (если только Хоттабыча на трибуны позвать..:). На данный момент Ливер и МЮ это команды совершенно разного уровня. Вряд ли принципиальное противостояние в этот раз будет жарким. Просто потому, что хозяева поля имеют все шансы на уверенную победу. В 15-и матчах на своем поле (в АПЛ) подопечные Клоппа забили 39 голов. А вот у Юнайтед 24 пропущенных мяча в 15-и играх. Чтобы гостям избежать разгрома, им наверняка придется сыграть максимально глубоко в обороне. Если же они решать действовать в открытую, то могут получить те же 5 мячей, как и в первом круге.
УЕСКА
УЕСКА
19 апреля в 18:30
Ливерпуль вам не по зубам. 0:5 конечно не будет, но парочку мячей точно получите.
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