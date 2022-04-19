Тухель: «Лукаку необходим один момент, одна вспышка»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал статус нападающего Ромелу Лукаку в команде.
Вряд ли ему требуется вдохновение. Наверное, ему нужен один момент, одна вспышка. Я уже утверждал, что при нормальных обстоятельствах Ромелу вышел бы в старте на игру с «Кристал Пэлас», особенно учитывая то, сколько отыграл Кай Хавертц.
Но Лукаку долго был травмирован, он не набрал форму в полной мере. Он не виноват ни в чем, просто это факт. Сейчас решающая часть сезона, когда футболистам нужно поддерживать определенный ритм.
Ранее по данной теме высказался бывший футболист «Челси» Джо Коул.