Тухель: «Лукаку необходим один момент, одна вспышка»

Главный тренер «Челси» прокомментировал статус нападающего в команде.

Вряд ли ему требуется вдохновение. Наверное, ему нужен один момент, одна вспышка. Я уже утверждал, что при нормальных обстоятельствах Ромелу вышел бы в старте на игру с «Кристал Пэлас», особенно учитывая то, сколько отыграл Кай Хавертц.

Но Лукаку долго был травмирован, он не набрал форму в полной мере. Он не виноват ни в чем, просто это факт. Сейчас решающая часть сезона, когда футболистам нужно поддерживать определенный ритм.