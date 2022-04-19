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Тухель: «Лукаку необходим один момент, одна вспышка»

19 апреля 2022, 18:55

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал статус нападающего Ромелу Лукаку в команде.

Вряд ли ему требуется вдохновение. Наверное, ему нужен один момент, одна вспышка. Я уже утверждал, что при нормальных обстоятельствах Ромелу вышел бы в старте на игру с «Кристал Пэлас», особенно учитывая то, сколько отыграл Кай Хавертц.

Но Лукаку долго был травмирован, он не набрал форму в полной мере. Он не виноват ни в чем, просто это факт. Сейчас решающая часть сезона, когда футболистам нужно поддерживать определенный ритм.

Ранее по данной теме высказался бывший футболист «Челси» Джо Коул.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
19 апреля в 20:15
Один момент...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
19 апреля в 19:01
Ещё скажи, что ему нужно ещё одно интервью.
ЮЗИК
ЮЗИК
19 апреля в 18:56
Да Лукака такой
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