Почеттино: «Мы ещё не выиграли чемпионат и сосредоточены на этой задаче»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о своём будущем в клубе.
У меня еще год соглашения с ПСЖ. Вопрос не в желании, а в контракте. Ожидания и настрой – добиваться лучшего. И мы хотим взять реванш.
Одна из главных задач этого клуба – взять Лигу чемпионов. Нам очень жаль, что мы этого не смогли, но выигрывать Лигу чемпионов каждый день невозможно. Однако сезон продолжается, мы еще не стали чемпионами и сосредоточены на этой цели. Когда она будет достигнута, мы вместе обсудим будущее команды.
Ранее специалист прокомментировал значимость для парижского клуба нападающего Килиана Мбаппе.
P.S
Так-то Маурисио понять можно. Весь этот возрастной балласт в клубе, тёрки с сагой Мбаппе, деградирующий Неймар, куча престарелых звёзд с амбициями выше крыши типа Рамоса и Месси - у любого отобьёт желание работать в парижском мешке.
P.S
Так-то Маурисио понять можно. Весь этот возрастной балласт в клубе, тёрки с сагой Мбаппе, деградирующий Неймар, куча престарелых звёзд с амбициями выше крыши типа Рамоса и Месси - у любого отобьёт желание работать в парижском мешке.
Им нужна ЛЧ но в этом году их уничтожил Карим!
Им нужна ЛЧ но в этом году их уничтожил Карим!
В отношении того пользователя уже были приняты меры.
В отношении того пользователя уже были приняты меры.