Почеттино: «Мы ещё не выиграли чемпионат и сосредоточены на этой задаче»

Главный тренер ПСЖ высказался о своём будущем в клубе.

У меня еще год соглашения с ПСЖ . Вопрос не в желании, а в контракте. Ожидания и настрой – добиваться лучшего. И мы хотим взять реванш.

Одна из главных задач этого клуба – взять Лигу чемпионов. Нам очень жаль, что мы этого не смогли, но выигрывать Лигу чемпионов каждый день невозможно. Однако сезон продолжается, мы еще не стали чемпионами и сосредоточены на этой цели. Когда она будет достигнута, мы вместе обсудим будущее команды.