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Почеттино: «Мы ещё не выиграли чемпионат и сосредоточены на этой задаче»

19 апреля 2022, 17:54

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высказался о своём будущем в клубе.

У меня еще год соглашения с ПСЖ. Вопрос не в желании, а в контракте. Ожидания и настрой – добиваться лучшего. И мы хотим взять реванш.

Одна из главных задач этого клуба – взять Лигу чемпионов. Нам очень жаль, что мы этого не смогли, но выигрывать Лигу чемпионов каждый день невозможно. Однако сезон продолжается, мы еще не стали чемпионами и сосредоточены на этой цели. Когда она будет достигнута, мы вместе обсудим будущее команды.

Ранее специалист прокомментировал значимость для парижского клуба нападающего Килиана Мбаппе.

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Все комментарии
chocopie748
chocopie748
20 апреля в 14:22
Лучше бы он ничего не говорил. Щас бы вам с таким составом чемп не выигрывать - больше ж ничего не осталось. Монако и Лилля в этом году нет, Лион тоже пару лет как мёртв - играть не с кем.
протон
протон
19 апреля в 21:41
Я правильно понял, что Почеттино только что расписался в нежелании тренировать ПСЖ ещё год, с поправкой на невозможность соскочить из-за контрактных обязательств и неустойки?)

P.S

Так-то Маурисио понять можно. Весь этот возрастной балласт в клубе, тёрки с сагой Мбаппе, деградирующий Неймар, куча престарелых звёзд с амбициями выше крыши типа Рамоса и Месси - у любого отобьёт желание работать в парижском мешке.
УЕСКА
УЕСКА
19 апреля в 20:00
Конкурентам ПСЖ уже не догнать!
ДАША Д
ДАША Д
19 апреля в 19:17
Чемпионат выиграют, а остальное мрак.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
19 апреля в 18:54
Ну и ладно.
eleven LC
eleven LC
19 апреля в 18:15
Я думаю в ПСЖ не очень то рады победе в чемпионате,с таким составом они бы его и так выиграли
Им нужна ЛЧ но в этом году их уничтожил Карим!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
19 апреля в 18:11
Я немного разочарован, т.к. мой текст комплимент по сравнению с выпадом в мой адрес
David Young
David Young ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
19 апреля в 18:07
Здравствуйте. Я проверил, первое предложение того комментария стало причиной бана.

В отношении того пользователя уже были приняты меры.
ЮЗИК
ЮЗИК
19 апреля в 17:55
Неужели кто-то сомневается
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