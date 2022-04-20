Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. ФНЛ 2021/2022

Колосков: «У „Балтики“ есть потенциал для РПЛ»

20 апреля 2022, 15:53
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗакончился после серии пенальти

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что у «Балтики» есть потенциал для выступления в РПЛ после встречи калининградской команды с «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти) в четвертьфинале Кубка России.

У нас топы-РПЛ – это чисто условное название. Любая команда первой тройки может проиграть клубам с 15-го или 16-го места. На сегодняшний день «Динамо» нельзя отнести к топу, хоть они и идут на втором месте в турнирной таблице. Игра у них очень неустойчивая и мало чем отличалась от «Балтики». Но нельзя судить о готовности клуба из Калининграда к РПЛ по одной игре, потому что сегодня команда сыграла на максимум возможностей, завтра проиграет какому-нибудь «Иртышу». Что мы тогда будем говорить и обсуждать?

Но отмечу, что вчерашняя игра мне понравилась. У «Балтики» есть потенциал для РПЛ. Есть смысл вновь поднять тему о расширении лиги: что 15-16 места в РПЛ, что 3-4 команды ФНЛ обладают примерно одинаковыми уровнями, ничего катастрофичного с уровнем футбола не произойдет. Но расширение нужно делать только в случае, если нас не допустят до еврокубков. В этом случае не будет другого пути – надо расширять лигу до 18, а может и до 20 команд.

Все новости
Круговой: «„Зенит“ пока не чемпион, надо ещё сыграть»
Сегодня, 00:27
Крицюк: «Минувший тур показал, что мы уверенно движемся к цели»
Сегодня, 00:24
Радимов: «Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата»
Вчера, 23:46
Силкин: «Команда Семака на голову сильнее»
Вчера, 23:30
Оздоев: «Сегодняшняя победа даст команде огромный импульс»
Вчера, 23:14
Сергеев: «Игра, наверное, была полностью под нашим контролем»
Вчера, 22:59
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral
20 апреля в 17:02, ред.
Дэвид, спасибо за коррекцию!
ЮЗИК
ЮЗИК
20 апреля в 16:50
Можно только предполагать
КЭТиК
КЭТиК
20 апреля в 16:35
Стадион у них точно хороший.
Alice Tract
Alice Tract
20 апреля в 16:27
Если 3-4 команды ФНЛ обладают примерно одинаковым уровнем, достойным РПЛ, то нужно не расширять лигу, а выходить с первых двух мест напрямую и с 3-4 - через стыки
Так, стоп...
Capral
Capral
20 апреля в 16:06, ред.
Балтика - самая обычная команда, со своим творческим мышлением и амбициями.

Однако на фоне безидейного Динамо калининградцы смотрелись интереснее, конструктивнее и, откровенно говоря, умнее своего соперника.

Я всегда говорил и буду говорить - если у тренера нет футбольной идеи, его футбол обречён. У тренера-ничтожества деградируют молодые таланты, тренер-неудачник не в силах поставить креативный футбол, и тренер-бездарность не способен развивать начинающих способных пацанов, он может их только портить. Тренер, который с утра и до вечера, твердит только одно - ПРЕССИНГ, обречён на футбольное банкротство...

Достойный тренер в Германии не сидит годами без работы.
Байкал-38.
Байкал-38.
20 апреля в 16:04
Сыроваты ещё.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 