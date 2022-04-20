Колосков: «У „Балтики“ есть потенциал для РПЛ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что у «Балтики» есть потенциал для выступления в РПЛ после встречи калининградской команды с «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти) в четвертьфинале Кубка России.

У нас топы- РПЛ – это чисто условное название. Любая команда первой тройки может проиграть клубам с 15-го или 16-го места. На сегодняшний день «Динамо» нельзя отнести к топу, хоть они и идут на втором месте в турнирной таблице. Игра у них очень неустойчивая и мало чем отличалась от «Балтики». Но нельзя судить о готовности клуба из Калининграда к РПЛ по одной игре, потому что сегодня команда сыграла на максимум возможностей, завтра проиграет какому-нибудь «Иртышу». Что мы тогда будем говорить и обсуждать?