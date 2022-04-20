Колосков: «У „Балтики“ есть потенциал для РПЛ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что у «Балтики» есть потенциал для выступления в РПЛ после встречи калининградской команды с «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти) в четвертьфинале Кубка России.
У нас топы-РПЛ – это чисто условное название. Любая команда первой тройки может проиграть клубам с 15-го или 16-го места. На сегодняшний день «Динамо» нельзя отнести к топу, хоть они и идут на втором месте в турнирной таблице. Игра у них очень неустойчивая и мало чем отличалась от «Балтики». Но нельзя судить о готовности клуба из Калининграда к РПЛ по одной игре, потому что сегодня команда сыграла на максимум возможностей, завтра проиграет какому-нибудь «Иртышу». Что мы тогда будем говорить и обсуждать?
Но отмечу, что вчерашняя игра мне понравилась. У «Балтики» есть потенциал для РПЛ. Есть смысл вновь поднять тему о расширении лиги: что 15-16 места в РПЛ, что 3-4 команды ФНЛ обладают примерно одинаковыми уровнями, ничего катастрофичного с уровнем футбола не произойдет. Но расширение нужно делать только в случае, если нас не допустят до еврокубков. В этом случае не будет другого пути – надо расширять лигу до 18, а может и до 20 команд.
Однако на фоне безидейного Динамо калининградцы смотрелись интереснее, конструктивнее и, откровенно говоря, умнее своего соперника.
Я всегда говорил и буду говорить - если у тренера нет футбольной идеи, его футбол обречён. У тренера-ничтожества деградируют молодые таланты, тренер-неудачник не в силах поставить креативный футбол, и тренер-бездарность не способен развивать начинающих способных пацанов, он может их только портить. Тренер, который с утра и до вечера, твердит только одно - ПРЕССИНГ, обречён на футбольное банкротство...
Достойный тренер в Германии не сидит годами без работы.
Однако на фоне безидейного Динамо калининградцы смотрелись интереснее, конструктивнее и, откровенно говоря, умнее своего соперника.
Я всегда говорил и буду говорить - если у тренера нет футбольной идеи, его футбол обречён. У тренера-ничтожества деградируют молодые таланты, тренер-неудачник не в силах поставить креативный футбол, и тренер-бездарность не способен развивать начинающих способных пацанов, он может их только портить. Тренер, который с утра и до вечера, твердит только одно - ПРЕССИНГ, обречён на футбольное банкротство...
Достойный тренер в Германии не сидит годами без работы.