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Газзаев: «„Спартак“ — ЦСКА всегда был мощным матчем»

20 апреля 2022, 12:23
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев порассуждал о предстоящем матче «армейцев» против «Спартака» в четвертьфинале Кубка России.

Дерби — есть дерби. «Спартак» — ЦСКА всегда был мощным матчем. Кубок или чемпионат, разницы никогда не было.

Это настоящее российское дерби! Независимо от того, на каких местах находятся команды, мы ожидаем хорошую игру. Матч будет интересный. «Спартак» сегодня занимает неприличное для себя место. ЦСКА борется за вторую строчку.

Матч должен получиться зрелищным! Конечно, я буду переживать и болеть за ЦСКА. Мне очень хочется, чтобы молодой тренер Алексей Березуцкий добился первого титула в своей карьере!

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 20 апреля. Начало — в 19:30 мск.

Ранее «Спартак» выпустил промо к ЦСКА в стиле «Бэтмена».

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Все комментарии
протон
протон
20 апреля в 16:06, ред.
Игра двух великих клубов в каком бы они состоянии не находились. Будет рубка, если судьи не испортят игру.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 апреля в 13:26
Поживём увидим что получится!
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 13:16
Матч должен получиться интересным
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 13:15
Не считаю, что будет интересная игра, больше взволнованы болельщики чем игроки особенно спартаковские.
ЮЗИК
ЮЗИК
20 апреля в 13:08
По-любому будет интересно
Байкал-38.
Байкал-38.
20 апреля в 12:34
Тут не поспоришь.
STVA 1
STVA 1
20 апреля в 12:25
А че ничьей нет в опросе?
shlomo
shlomo
20 апреля в 12:24
Пока только слишком много разговоров по этому поводу..
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