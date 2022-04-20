Газзаев: «„Спартак“ — ЦСКА всегда был мощным матчем»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев порассуждал о предстоящем матче «армейцев» против «Спартака» в четвертьфинале Кубка России.
Дерби — есть дерби. «Спартак» — ЦСКА всегда был мощным матчем. Кубок или чемпионат, разницы никогда не было.
Это настоящее российское дерби! Независимо от того, на каких местах находятся команды, мы ожидаем хорошую игру. Матч будет интересный. «Спартак» сегодня занимает неприличное для себя место. ЦСКА борется за вторую строчку.
Матч должен получиться зрелищным! Конечно, я буду переживать и болеть за ЦСКА. Мне очень хочется, чтобы молодой тренер Алексей Березуцкий добился первого титула в своей карьере!
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 20 апреля. Начало — в 19:30 мск.
Ранее «Спартак» выпустил промо к ЦСКА в стиле «Бэтмена».