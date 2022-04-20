Газзаев: «„Спартак“ — ЦСКА всегда был мощным матчем»

Бывший главный тренер ЦСКА порассуждал о предстоящем матче «армейцев» против «Спартака» в четвертьфинале Кубка России.

Дерби — есть дерби. «Спартак» — ЦСКА всегда был мощным матчем. Кубок или чемпионат, разницы никогда не было.

Это настоящее российское дерби! Независимо от того, на каких местах находятся команды, мы ожидаем хорошую игру. Матч будет интересный. «Спартак» сегодня занимает неприличное для себя место. ЦСКА борется за вторую строчку.