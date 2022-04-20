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Марио отреагировал на слова Алексея Березуцкого о своём русском характере

20 апреля 2022, 13:36

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал слова главного тренера «армейцев» Алексея Березуцкого, который ранее отметил, что Фернандес — бразильский игрок с русским характером.

Хочу максимально помогать своей команде каждый раз, когда надеваю красно-синюю футболку. Это не делает меня лучше кого-то, лучше других игроков. Ребята думают точно так же, как и я. Мы все профессионалы и отдаём ЦСКА всё, что у нас есть.

И правда, могу сказать, что я русский бразилец (улыбается). За 10 лет, что нахожусь в стране, я многое выучил. Приехал сюда совсем молодым, но перенял все, что мог, у Акинфеева, Игнашевича, братьев Березуцких. У них фундаментальный, сильный характер, это мощнейшие глыбы, бойцы до мозга костей. Российский чемпионат сам по себе требует именно таких качеств от игрока. Если не умеешь бороться, сражаться, в этой лиге побеждать ты не будешь. Не столь важно, кто ты — русский, турок, латиноамериканец. Главное, чтобы у тебя были эти качества.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 14:22
Жаль, что суперМарио так и не узучил русский язык но понимать понимает а во всём остальном он наш.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
20 апреля в 14:17
Сказал правильно. Жаль что через переводчика.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
20 апреля в 14:05
Супер Марио это глыба, в футболе, к сожалению, мало таких.
Не красуется (как некоторые), но КРАСАВЕЦ.
Удачных игр ему.
beefs
beefs
20 апреля в 13:43
молодец правильно сказал, так держать...
ДСА
ДСА
20 апреля в 13:38
Самый достойный натурализованный легионер.
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