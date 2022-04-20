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Алдонин: «Не могу сказать, что ЦСКА по игре выглядит лучше „Спартака“»

20 апреля 2022, 11:49
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин порассуждал о предстоящем матче «армейцев» со «Спартаком» в четвертьфинале Кубка России.

Честно говоря, перед кубковым матчем не вижу преимущества ни у ЦСКА, ни у «Спартака». С точки зрения индивидуального мастерства, сейчас исполнители в ЦСКА, особенно в атаке, выглядят предпочтительнее, но при этом не могу сказать, что армейцы по игре выглядят лучше красно-белых.

Это кубковый матч, будет очень интересно, игра привлечет внимание большого количества болельщиков. Я не думаю, что матч будет закрытым, все-таки эмоциональная составляющая велика в таких играх, может быть, не будет такого бескомпромиссного футбола с атаками «туда-сюда». Хотелось бы видеть открытый футбол, он вполне имеет место в сегодняшней игре, наверняка никто закрываться не будет, может быть, встреча будет немного осторожной. Учитывая, что матч кубковый, на бумаге до начала игры фаворита нет, шансы на победу равные, но любая ошибка может стоить результата.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 20 апреля. Начало — в 19:30 мск.

Ранее «Спартак» выпустил промо к ЦСКА в стиле «Бэтмена».

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
20 апреля в 14:41
А первые игры после перерыва в конце февраля и в марте чем были плохи? На кубок с Сочи, со Спартаком, с рубином? Это подсели после перерыва. Все команды у нас как на качелях, то вниз, то вверх
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 12:01
Согласен, в последние несколько матчей игры нет никакой.
Sylpheed
Sylpheed
20 апреля в 12:00
Соглашусь.
Победа будет за тем, кто больше забьет в ворота соперника. И точка.
1 984
1 984
20 апреля в 11:50
Игра покажет.
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