Алдонин: «Не могу сказать, что ЦСКА по игре выглядит лучше „Спартака“»

Бывший полузащитник ЦСКА порассуждал о предстоящем матче «армейцев» со «Спартаком» в четвертьфинале Кубка России.

Честно говоря, перед кубковым матчем не вижу преимущества ни у ЦСКА , ни у «Спартака». С точки зрения индивидуального мастерства, сейчас исполнители в ЦСКА , особенно в атаке, выглядят предпочтительнее, но при этом не могу сказать, что армейцы по игре выглядят лучше красно-белых.

Это кубковый матч, будет очень интересно, игра привлечет внимание большого количества болельщиков. Я не думаю, что матч будет закрытым, все-таки эмоциональная составляющая велика в таких играх, может быть, не будет такого бескомпромиссного футбола с атаками «туда-сюда». Хотелось бы видеть открытый футбол, он вполне имеет место в сегодняшней игре, наверняка никто закрываться не будет, может быть, встреча будет немного осторожной. Учитывая, что матч кубковый, на бумаге до начала игры фаворита нет, шансы на победу равные, но любая ошибка может стоить результата.