«Точно не будет скучно». Ловчев о матче ЦСКА — «Спартак» в Кубке России

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от встречи красно-белых с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России.

Учитывая то, на каком месте находится «Спартак», для них победа в матче Кубка будет более праздничная. ЦСКА не так здорово играет. Сейчас они не на хороших местах. Для каждой из команд это будет передышкой.

ЦСКА с приходом иностранцев на данный момент смотрится сильнее. Особенно в средней линии. Есть футбольная поговорка: «Покажи мне, что у тебя за полузащита, а я расскажу, что у тебя за команда». Но все равно не скажу, что полузащитники ЦСКА будут определяющим фактором в таких дерби.