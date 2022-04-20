«Точно не будет скучно». Ловчев о матче ЦСКА — «Спартак» в Кубке России

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от встречи красно-белых с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России.
Учитывая то, на каком месте находится «Спартак», для них победа в матче Кубка будет более праздничная. ЦСКА не так здорово играет. Сейчас они не на хороших местах. Для каждой из команд это будет передышкой.
ЦСКА с приходом иностранцев на данный момент смотрится сильнее. Особенно в средней линии. Есть футбольная поговорка: «Покажи мне, что у тебя за полузащита, а я расскажу, что у тебя за команда». Но все равно не скажу, что полузащитники ЦСКА будут определяющим фактором в таких дерби.
Шансы — 50 на 50. Все будет зависеть от ошибок отдельных игроков. Будет равная игра. Если забить параметры и места команд в компьютер, то ЦСКА будет сильнее. Трудно сказать, кто выиграет. Но точно не будет скучно!
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 20 апреля. Начало — в 19:30 мск.
Ранее «Спартак» выпустил промо к ЦСКА в стиле «Бэтмена».