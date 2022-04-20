Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2021/2022

«Точно не будет скучно». Ловчев о матче ЦСКА — «Спартак» в Кубке России

20 апреля 2022, 14:57
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от встречи красно-белых с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России.

Учитывая то, на каком месте находится «Спартак», для них победа в матче Кубка будет более праздничная. ЦСКА не так здорово играет. Сейчас они не на хороших местах. Для каждой из команд это будет передышкой.

ЦСКА с приходом иностранцев на данный момент смотрится сильнее. Особенно в средней линии. Есть футбольная поговорка: «Покажи мне, что у тебя за полузащита, а я расскажу, что у тебя за команда». Но все равно не скажу, что полузащитники ЦСКА будут определяющим фактором в таких дерби.

Шансы — 50 на 50. Все будет зависеть от ошибок отдельных игроков. Будет равная игра. Если забить параметры и места команд в компьютер, то ЦСКА будет сильнее. Трудно сказать, кто выиграет. Но точно не будет скучно!

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 20 апреля. Начало — в 19:30 мск.

Ранее «Спартак» выпустил промо к ЦСКА в стиле «Бэтмена».

Все новости
Круговой: «„Зенит“ пока не чемпион, надо ещё сыграть»
Сегодня, 00:27
Крицюк: «Минувший тур показал, что мы уверенно движемся к цели»
Сегодня, 00:24
Радимов: «Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата»
Вчера, 23:46
Силкин: «Команда Семака на голову сильнее»
Вчера, 23:30
Оздоев: «Сегодняшняя победа даст команде огромный импульс»
Вчера, 23:14
Сергеев: «Игра, наверное, была полностью под нашим контролем»
Вчера, 22:59
Сортировать
Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 18:56
Судя по речи жека дрожит.
112910415
112910415
20 апреля в 17:18
ну да, повеселимся
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
20 апреля в 16:30
Лично я приму любой результат при нормальном судейства
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
20 апреля в 15:50
Матч всё покажет.
stanichnik
stanichnik
20 апреля в 15:39
Дерби скучными не бывают.
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 15:20
С Ловчевым мне уже не стало скучно.
sihafazatron
sihafazatron
20 апреля в 15:00
Все мы надеемся на это. Если уж играть не умеете, то хоть подеритесь))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 14:58
Дай-то Бог...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 