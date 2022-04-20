Стрепетов: «У „Алании“ самоотдача в игре с „Зенитом“ будет зашкаливать»

Ветеран «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от предстоящей встречи в рамках четвертьфинала Кубка России между петербургской командой и «Аланией».

Все матчи четвертьфинала Кубка очень интересные. Что касается «Алании», то у команды, возглавляемой Гогниевым, самоотдача будет зашкаливать. Как и желание показать себя не только болельщикам, но и руководителям РФС — что команда готова играть в Премьер-лиги. У Гогниева появился такой шанс, и игроки «Алании» могут показать себя во всем блеске. Думаю, игра будет очень сложная. «Зенит» должен одержать победу на классе, все же уровень пока не сопоставим, но бывает такое, когда дисциплина, самоотдача и желание бьет класс. И Гогниев будет делать ставку на это.

Сергей Богданович Семак, конечно, должен распределить определенные силы. У нас атакующая линия должна еще сильнее играть, середина поля у команды симпатичная. Оборона экспериментальная, хорошо бы, чтобы Дима Чистяков был в строю. Мы обязательно должны «распечатать» ворота «Алании», но простой я эту игру не вижу.

Жду ли ротации состава у «Зенита»? Игра очень важная — мы приехали в Грозный, играть с «Аланией», которая рвется в Премьер-лигу, это будет сложный матч. Думаю, сыграют сильнейшие, кто будет лучше готов к матчу, к тому же сейчас у «Зенита» и скамейка запасных ничем не отличается от основы. К тому же, надо не забывать про матч в Краснодаре, который практически решит судьбу чемпионства. «Зенит» должен приехать туда готовыми на 100%.