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Стрепетов: «У „Алании“ самоотдача в игре с „Зенитом“ будет зашкаливать»

20 апреля 2022, 11:58
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗакончился после серии пенальти

Ветеран «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от предстоящей встречи в рамках четвертьфинала Кубка России между петербургской командой и «Аланией».

Все матчи четвертьфинала Кубка очень интересные. Что касается «Алании», то у команды, возглавляемой Гогниевым, самоотдача будет зашкаливать. Как и желание показать себя не только болельщикам, но и руководителям РФС — что команда готова играть в Премьер-лиги. У Гогниева появился такой шанс, и игроки «Алании» могут показать себя во всем блеске. Думаю, игра будет очень сложная. «Зенит» должен одержать победу на классе, все же уровень пока не сопоставим, но бывает такое, когда дисциплина, самоотдача и желание бьет класс. И Гогниев будет делать ставку на это.

Сергей Богданович Семак, конечно, должен распределить определенные силы. У нас атакующая линия должна еще сильнее играть, середина поля у команды симпатичная. Оборона экспериментальная, хорошо бы, чтобы Дима Чистяков был в строю. Мы обязательно должны «распечатать» ворота «Алании», но простой я эту игру не вижу.

Жду ли ротации состава у «Зенита»? Игра очень важная — мы приехали в Грозный, играть с «Аланией», которая рвется в Премьер-лигу, это будет сложный матч. Думаю, сыграют сильнейшие, кто будет лучше готов к матчу, к тому же сейчас у «Зенита» и скамейка запасных ничем не отличается от основы. К тому же, надо не забывать про матч в Краснодаре, который практически решит судьбу чемпионства. «Зенит» должен приехать туда готовыми на 100%.

В «Алании» ожидают около 500 болельщиков «Зенита» на матч Кубка.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
20 апреля в 14:45
Если будут дома играть как с Балтикой, то могут и с десяток пропустить.
lotsman
lotsman
20 апреля в 13:37
Естественно Алания будет стараться.
ДАША Д
ДАША Д
20 апреля в 12:37
Класса Алании не должно хватить для положительного результата.
sv_1969
sv_1969 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
20 апреля в 12:28
Ещё как! Но хлопотно это!
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 12:14
Не смотря на все присказки шансы Алании близки к нулю.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 12:11
Добрый день, господа модераторы! У меня на сегодняшний день 9069 комментариев, vip продливали при 5000 затем при 7000, сейчас добавились ещё 2000 комментариев, если я имею право ещё продлить статус vip прошу рассмотреть и если это возможно продлить. Спасибо за внимание!
drug01
drug01
20 апреля в 12:05
Желаем удачи
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 12:03
В стране очень обрадуются победе Алании.
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