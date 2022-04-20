Корнаухов: «Место „Спартака“ в РПЛ не имеет значения перед игрой с ЦСКА»

Бывший защитник ЦСКА , а ныне руководитель клубной академии Олег Корнаухов порассуждал о предстоящем матче «армейцев» в Кубке России со «Спартаком».

Не думаю, что ЦСКА попал в яму. Да, после перерыва на сборные всегда бывают проблемы в ближайшем туре, но туров прошло уже три, и армейцы играли с командами, которые борются за выживание и набрали всего два очка. Конечно, это не то, на что мы рассчитывали, но, повторюсь, не скажу, что это какая-то яма, а скорее в большей степени индивидуальные ошибки, из-за которых пропускали. С такими командами играть тяжело – взламывать оборону, плюс все они максимально мотивированы, чтобы не вылетать из Премьер-лиги. Но если ставить задачу всегда бороться за чемпионство, то надо такие неудачные серии прерывать. И матч со «Спартаком» сейчас очень кстати – ажиотаж, как всегда, высокий, тем более, на кону проход в следующий раунд, да и трофей хочет завоевать и та, и другая команда.

Жду ли открытого футбола? Не думаю, что будет уж очень открыто. «Спартак» любит играть от соперника, когда появляются свободные зоны. Но закрываться, конечно, не будет, будет другой эмоциональный накал. Но не с первых минут. Начнется все с осторожного «прощупывания» друг друга, ведь многое на кону.