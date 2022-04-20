Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2021/2022

Корнаухов: «Место „Спартака“ в РПЛ не имеет значения перед игрой с ЦСКА»

20 апреля 2022, 13:43
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший защитник ЦСКА, а ныне руководитель клубной академии Олег Корнаухов порассуждал о предстоящем матче «армейцев» в Кубке России со «Спартаком».

Не думаю, что ЦСКА попал в яму. Да, после перерыва на сборные всегда бывают проблемы в ближайшем туре, но туров прошло уже три, и армейцы играли с командами, которые борются за выживание и набрали всего два очка. Конечно, это не то, на что мы рассчитывали, но, повторюсь, не скажу, что это какая-то яма, а скорее в большей степени индивидуальные ошибки, из-за которых пропускали. С такими командами играть тяжело – взламывать оборону, плюс все они максимально мотивированы, чтобы не вылетать из Премьер-лиги. Но если ставить задачу всегда бороться за чемпионство, то надо такие неудачные серии прерывать. И матч со «Спартаком» сейчас очень кстати – ажиотаж, как всегда, высокий, тем более, на кону проход в следующий раунд, да и трофей хочет завоевать и та, и другая команда.

Жду ли открытого футбола? Не думаю, что будет уж очень открыто. «Спартак» любит играть от соперника, когда появляются свободные зоны. Но закрываться, конечно, не будет, будет другой эмоциональный накал. Но не с первых минут. Начнется все с осторожного «прощупывания» друг друга, ведь многое на кону.

Что скажу про нынешнее состояние «Спартака»? Болельщики ЦСКА всегда оптимистично настроены перед матчами со «Спартаком», потому что это ключевые игры сезона. И не важно, что происходит у соперника – «Спартак» может быть безоговорочным лидером или находиться на том месте, на котором сейчас. Не думаю, что предматчевые ожидания поклонников красно-синих подсластит нынешнее незавидное место «Спартака» в таблице. Конечно, болельщики могут «троллить» соперников по этому поводу, но сам факт нахождения красно-белых ближе к концу таблицы не дает никаких дополнительных надежд на победу. В таких матчах это не работает.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 20 апреля. Начало — в 19:30 мск.

Ранее «Спартак» выпустил промо к ЦСКА в стиле «Бэтмена».

Все новости
Круговой: «„Зенит“ пока не чемпион, надо ещё сыграть»
Сегодня, 00:27
Крицюк: «Минувший тур показал, что мы уверенно движемся к цели»
Сегодня, 00:24
Радимов: «Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата»
Вчера, 23:46
Силкин: «Команда Семака на голову сильнее»
Вчера, 23:30
Оздоев: «Сегодняшняя победа даст команде огромный импульс»
Вчера, 23:14
Сергеев: «Игра, наверное, была полностью под нашим контролем»
Вчера, 22:59
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
20 апреля в 14:43
Кто ещё нечто подобное скажет?
ЮЗИК
ЮЗИК
20 апреля в 14:33
Это он правильно сказал
Leha-ha50
Leha-ha50
20 апреля в 14:32
Ждем вечера , прогнозы уже изрядно надоели.
Cat01
Cat01
20 апреля в 14:27
Игра на вылет это клёво
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 14:16
Как кто играет фанат лучше тебя знает.
ermak6848
ermak6848
20 апреля в 14:11
Победа фк СПАРТАК - подарок к 100-тию
Вперёд СПАРТАК!!!
lotsman
lotsman
20 апреля в 14:08
Этот матч всегда принципиален, несмотря на таблицу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 