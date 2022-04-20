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Гаранин: «Довольны тем, как играла наша команда»

20 апреля 2022, 19:20
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)3 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Рулевой «Енисея» Вадим Гаранин прокомментировал победу над «Рубином» в Кубке России.

Не хочется умничать, но мы отталкивались от своей игры, у нас есть идея того, что мы хотим от своей команды, от каждого футболиста. Разбирая соперников, мы смотрим на детали, как противодействовать в обороне. Безусловно, мы очень серьезно готовились к «Рубину». Несмотря на то, что у них сейчас не самый удачный период, мы понимали, что перед нами серьезный соперник. Мы знаем Слуцкого, какой он сильный тренер, прекрасно понимали, как нам будет тяжело, и первый тайм нам показал, что мы все сделали правильно.

Почему мы должны быть удивлены победе? Мы были довольны тем, как играла наша команда, видели те детали, над которыми мы работали, стали находить вверху нашу «восьмерку» и «десятку». Нам нравилось то, что делает наша команда, и мы видели ход работы всего нашего коллектива.

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