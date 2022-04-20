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Шаронов: «„Енисей“ знал, как вскрывать оборону „Рубина“»

20 апреля 2022, 18:49
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)3 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Экс-наставник «Рубина» Роман Шаронов отреагировал на поражение казанцев от «Енисея» в Кубке России.

«Енисей» больше владел мячом, но как только случались ситуации, когда нужно было оказать прессинг или быть в позиционной атаке, команда это делала, видно, что футболисты понимали, что нужно делать. Поэтому за счет командной игры победили «Рубин».

«Енисей» больше владел мячом, продвигал его, очень хорошо располагался структурно, были взаимодействия. Как этому противостоял «Рубин»? Команда позволила «Енисею» проводить множество атак, то есть «Рубин» стоял в схеме 4-3-3, было много пространства между линиями, красноярцам не составляло труда проникающими передачами отрезать группу игроков соперника. «Енисей» знал, как вскрывать оборону, исходя из того, как играл «Рубин».

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Все комментарии
shlomo
shlomo
20 апреля в 19:11
ФНЛ доказавает что он НЕ хуже РПЛ
Байкал-38.
Байкал-38.
20 апреля в 19:04
Рубин катится в бездну.
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 18:54
Там и обороны небыло. Кого там вскрывать. Проходной двор .
ЮЗИК
ЮЗИК
20 апреля в 18:52
Енисей просто гроза авторитетов
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