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«Сочи» обратится в ЭСК по итогам матча с «Локомотивом»

17 апреля 2022, 20:06
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб обратится в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 25-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2).

Что касается потасовки, её там и не было. Только выплеск эмоций — это всё! Вы матч смотрели? Только это увидели? При чём здесь футболисты и потасовка? Игра была достаточно острой с огромным количеством моментов. Болельщикам понравилось. Пенальти, которое не было дано на Матео Кассьерре — для меня вопрос. Будем обращаться в ЭСК.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
18 апреля в 13:22
По мне, так пенальти должен был назначен и в те, и в другие ворота. В первом тайме также было нарушение правил и в штрафной Сочи на нападающем Локомотива. Это непредвзятое судейство, а слабый уровень квалификации всей судейской бригады.
chocopie748
chocopie748
18 апреля в 12:20
    SHMEL258
    SHMEL258 ответ zooveterinar (раскрыть)
    18 апреля в 08:14
    Просто нет ни одного города, где бы было столько команд, тем более известных и титулованных и создаётся ложное впечатление о предвзятости.
    протон
    протон
    18 апреля в 01:19
    Дмитрий, а для меня вопрос украденный у вас пенальти на 85-минуте матча! Я кручу повтор весь вечер и вижу, что Мампасси наступает на ногу Жоазиньо! Мяча там и близко не было! Он целенаправленно наступает на ногу! Жёлтая бутса Мампасси сверху! У Сочи украли законные 3 очка! Кто за это ответит?! Безбородов даже не позвал Казарцева смотреть эпизод! Безбородов однозначно должен уйти навсегда после этого! Смотрите хоть полчаса, но не крадите у команды очки!
    zooveterinar
    zooveterinar ответ SHMEL258 (раскрыть)
    18 апреля в 01:05
    Нет просто часто судьи и весь судейский комитет судят,и результаты спорные выносят в пользу столичных клубов!!! Не утверждаю, что это всегда и постоянно,но грех такой имеется!!! По поводу этого матча ничего не скажу плохого,и даже отличное судейство было в матче Ростов Локо в прошедшем туре!!!
    SHMEL258
    SHMEL258 ответ zooveterinar (раскрыть)
    17 апреля в 22:53
    Заговор? Или так, для красного словца, лишь бы сказать? Если Ростов последнее время постоянно побеждает, значит ли это, что ему благоволят судьи? Не нужно никого голословно обвинять, тем более по ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ принципу, это просто смешно...
    zooveterinar
    zooveterinar
    17 апреля в 21:40
    Это голяк, Команда из Москвы!!!
    112910415
    112910415
    17 апреля в 21:07
    судьи нынче под прицелом
    cska1948
    cska1948
    17 апреля в 20:43
    Бека Бека играет в мяч и только после этого попадает в ногу, что говорит о том, что у него не было намерения фолить. Так что обращение в ЭСК пустые хлопоты Сочи.
    КЭТиК
    КЭТиК
    17 апреля в 20:29
    Ясно, помогали Локомотиву.
    Futurista
    Futurista
    17 апреля в 20:23
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    17 апреля в 20:18
    Главное, все косяки в пользу Москвы...
    lotsman
    lotsman
    17 апреля в 20:17
    У ЭСК, в этом сезоне, очень много работы. После каждого тура, разбирательства.))
    beefs
    beefs
    17 апреля в 20:14
    что то очень быстро решились, даже не посмотрев материал..
    sv_1969
    sv_1969
    17 апреля в 20:14
    Это модно щас
    SHMEL258
    SHMEL258
    17 апреля в 20:13, ред.
    Поводов обращаться полно как у одной, так и у другой команды, но на мой взгляд стороннего наблюдателя судья отлично справился с тяжелейшим матчем и не допустил серьёзных ошибок.
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