«Сочи» обратится в ЭСК по итогам матча с «Локомотивом»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб обратится в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) по итогам матча 25-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2).

Что касается потасовки, её там и не было. Только выплеск эмоций — это всё! Вы матч смотрели? Только это увидели? При чём здесь футболисты и потасовка? Игра была достаточно острой с огромным количеством моментов. Болельщикам понравилось. Пенальти, которое не было дано на Матео Кассьерре — для меня вопрос. Будем обращаться в ЭСК.