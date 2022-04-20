«Локомотив» и «Сочи» обратились в ЭСК РФС

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20 апреля 2022, 10:17

«Локомотив» и «Сочи» обратились в Экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 25-го тура РПЛ (2:2).

«„Локомотив“ обратился в ЭСК РФС по моменту с удалением нападающего Яна Кухты. „Сочи“ обратился в ЭСК РФС по эпизоду с неназначением пенальти на 24-й минуте», — сообщили в службе коммуникаций РФС .

На 24-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексис Бека Бека на линии штрафной «железнодорожников» сфолил на нападающем соперника Матео Касьерре, но главный арбитр встречи Василий Казарцев решил не назначать пенальти в ворота «Локо».

На 60-й минуте судья удалил с поля нападающего «Локомотива» Яна Кухту и защитника «Сочи» Родриго после стычки между футболистами.