«Локомотив» и «Сочи» обратились в ЭСК РФС

«Локомотив» и «Сочи» обратились в Экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 25-го тура РПЛ (2:2).
«„Локомотив“ обратился в ЭСК РФС по моменту с удалением нападающего Яна Кухты. „Сочи“ обратился в ЭСК РФС по эпизоду с неназначением пенальти на 24-й минуте», — сообщили в службе коммуникаций РФС.
На 24-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексис Бека Бека на линии штрафной «железнодорожников» сфолил на нападающем соперника Матео Касьерре, но главный арбитр встречи Василий Казарцев решил не назначать пенальти в ворота «Локо».
На 60-й минуте судья удалил с поля нападающего «Локомотива» Яна Кухту и защитника «Сочи» Родриго после стычки между футболистами.
Не понимаю зачем Локо обращается по этому поводу. Кухта поступил отвратительно. Лучше разберитесь с дисциплиной в команде. 8 удалений, а ведь еще не вечер, как говорится.
Не понимаю зачем Локо обращается по этому поводу. Кухта поступил отвратительно. Лучше разберитесь с дисциплиной в команде. 8 удалений, а ведь еще не вечер, как говорится.
Вывод: Москву тащат на пьедестал всеми способами, почти все скандалы последних туров были в пользу столичных.
А ведь и отменят ещё удаление, шобы Кухта не пропускал матч. У них не заржавеет...
Вывод: Москву тащат на пьедестал всеми способами, почти все скандалы последних туров были в пользу столичных.
А ведь и отменят ещё удаление, шобы Кухта не пропускал матч. У них не заржавеет...