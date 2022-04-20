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«Локомотив» и «Сочи» обратились в ЭСК РФС

20 апреля 2022, 10:17
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Локомотив» и «Сочи» обратились в Экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 25-го тура РПЛ (2:2).

«„Локомотив“ обратился в ЭСК РФС по моменту с удалением нападающего Яна Кухты. „Сочи“ обратился в ЭСК РФС по эпизоду с неназначением пенальти на 24-й минуте», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

На 24-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексис Бека Бека на линии штрафной «железнодорожников» сфолил на нападающем соперника Матео Касьерре, но главный арбитр встречи Василий Казарцев решил не назначать пенальти в ворота «Локо».

На 60-й минуте судья удалил с поля нападающего «Локомотива» Яна Кухту и защитника «Сочи» Родриго после стычки между футболистами.

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Все комментарии
Alice Tract
Alice Tract
20 апреля в 16:38
Бяка-Бяка дозволено то, что запрещено другим. В матче со Спартаком это было явно показано и ротенберговкие в один голос верещали, что Бяка-Бяка неуиноуен. Что-то изменилось? Типа "А нас-то за шо?"©
протон
протон
20 апреля в 15:57
Кухте за умышленную коленку на груди Родригао и провокацию бразильца должны дать, как минимум, пару матчей дисквалификации. Какое оспаривание красной карточки?)
Не понимаю зачем Локо обращается по этому поводу. Кухта поступил отвратительно. Лучше разберитесь с дисциплиной в команде. 8 удалений, а ведь еще не вечер, как говорится.
112910415
112910415
20 апреля в 13:04
судью накажут 2 раза ...
Сп62
Сп62
20 апреля в 12:54
Разбор полётов необходим хотя бы для ясности трактовки эпизодов. А вот на судьбу команд это никак уже не повлияет.
ОПС
ОПС
20 апреля в 11:51
Ничего у них не получится. Просто видимость работы своей создают.
КЭТиК
КЭТиК
20 апреля в 11:25
И по ошибкам ничья.
lotsman
lotsman
20 апреля в 11:23
Без скандалов никак не могут.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 10:53
В пользу Локо была более весомая ошибка (если была). Пенальти - это процентов на 70 гол. Удаление на ход матча влияет меньше. Тем более там было обоюдное.
Вывод: Москву тащат на пьедестал всеми способами, почти все скандалы последних туров были в пользу столичных.
А ведь и отменят ещё удаление, шобы Кухта не пропускал матч. У них не заржавеет...
cska1948
cska1948
20 апреля в 10:38
Думаю, что ЭСК признает действия Казарцева в обоих эпизодах ПРАВИЛЬНЫМИ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
20 апреля в 10:30
Обе команды жалуются? А зачем, что это изменит?
beefs
beefs
20 апреля в 10:20
судью на мыло...
Байкал-38
Байкал-38
20 апреля в 10:18
битва продолжается.
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