Москалёв рассудит ЦСКА и «Спартак» в 1/4 финала Кубка России

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/4 финала Кубка России.
19 апреля (вторник)
«Балтика» – «Динамо»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Алексей Воронцов; резервный судья – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Зуев.
20 апреля (среда)
«Енисей» – «Рубин»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; резервный судья – Роман Сафьян; инспектор – Андрей Бутенко.
«Алания» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Геннадий Куличенков.
ЦСКА – «Спартак»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Валентин Мурашов; резервный судья – Алексей Матюнин; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Александр Гвардис.
Бес Бородов судит. Могут быть косяки куда угодно и какие угодно.
Бес Бородов судит. Могут быть косяки куда угодно и какие угодно.
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Да-да - спорные ситуации. Просто Федун накупил дельфинов и уточек
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Да-да - спорные ситуации. Просто Федун накупил дельфинов и уточек
Лучше бы Карасёва назначили - тот хотя бы не боится ставить пенальти в тех эпизодах, где они есть. А в штрафной цска регулярно происходят спорные ситуации, в которых в 50% случаев арбитры жалеют коней.
Лучше бы Карасёва назначили - тот хотя бы не боится ставить пенальти в тех эпизодах, где они есть. А в штрафной цска регулярно происходят спорные ситуации, в которых в 50% случаев арбитры жалеют коней.
Удачи ЦСКА.
Удачи ЦСКА.