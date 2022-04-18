Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Кубок 2021/2022

Москалёв рассудит ЦСКА и «Спартак» в 1/4 финала Кубка России

18 апреля 2022, 11:05

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/4 финала Кубка России.

19 апреля (вторник)

«Балтика» – «Динамо»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Алексей Воронцов; резервный судья – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Зуев.

20 апреля (среда)

«Енисей» – «Рубин»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; резервный судья – Роман Сафьян; инспектор – Андрей Бутенко.

«Алания» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Геннадий Куличенков.

ЦСКА – «Спартак»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Валентин Мурашов; резервный судья – Алексей Матюнин; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Александр Гвардис.

Все новости
«Игрок матча – Виталий Мешков». «Спартак» — после поражения от «Ростова»
24 апреля
Салихова: «Мешков верен своим методичкам. Играйте сами по вашим правилам!»
24 апреля
«Безобразие». Глава РПЛ Хачатурянц о судействе в матче «Ростов» — «Спартак»
24 апреля
«Крылья Советов» обратятся в ЭСК из-за судейства в матче с «Химками»
24 апреля
ОфициальноРумын рассудит «Манчестер Сити» и «Реал»
24 апреля
Красножан: «У нас динамично развивается женское футбольное судейство»
22 апреля
Сортировать
Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
19 апреля в 18:21
Дарующему коню в зубы не смотрят . Можно и плюшевого . ))
pomor45
pomor45 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
19 апреля в 14:23
Значит не будет ни подарков, ни трофеев.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ pomor45 (раскрыть)
18 апреля в 23:06, ред.
Дак где их теперь брать, тех гладиаторов, перевелись уж давно, остались жалкие пластмассовые индейцы, да стойкие оловянные солдатики под кб знамёнами...
gentlewolf
gentlewolf
18 апреля в 21:22
Балтика с Динамо сыграют без ВАР-а.
Бес Бородов судит. Могут быть косяки куда угодно и какие угодно.
pomor45
pomor45 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
18 апреля в 19:36
Гладиаторы подарков не приемлют. Только трофеи, добытые в бою.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
18 апреля в 19:32
Пусть матч будет красивым и ярким, не омрачённым судейскими ошибками. Но подарка от нас на 100 лет не ждите, разве что плюшевого поросёнка...
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
18 апреля в 19:27
Кукуян уже подсчитывает барыши
санек002
санек002 ответ zooveterinar (раскрыть)
18 апреля в 18:19
в азию
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 апреля в 17:59
Я давно уже не дрожу .Шучу просто . )) А по поводу "игры" и "в*йны" полностью тебя поддерживаю !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
18 апреля в 17:52
    zooveterinar
    zooveterinar ответ Опасный хулиган (раскрыть)
    18 апреля в 15:46
    В лучшую жизнь дружище!!!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    18 апреля в 14:59
    яяяяяяяяяямоскалев а кто это ?
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    18 апреля в 14:14
    Главное -это не кто в поле судить будет ,а кто на ВАРе . А на ВАРе у нас Иванов , "любитель" Спартака . Значит превратит матч в фарс ,однозначно .
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    18 апреля в 13:52
    Лишь бы наши "соловьи" не фальшивили.
    Товарищ Маузер
    Товарищ Маузер ответ makkie (раскрыть)
    18 апреля в 13:51
    В нашем чемпионате Соболев, безусловно, привык падать и кричать, что это пенальти, – и его дают. В топ-5 европейских лиг, думаю, он получил бы желтую карточку за симуляцию, – высказался Талалаев.

    ========================================

    Да-да - спорные ситуации. Просто Федун накупил дельфинов и уточек
    lotsman
    lotsman ответ альсато (раскрыть)
    18 апреля в 13:39
    Да рисковать не буду.))
    альсато
    альсато ответ lotsman (раскрыть)
    18 апреля в 13:19
    ты только СО СВОИМ прогнозом, в СТАВКИ не суйся)))))
    shur
    shur
    18 апреля в 12:50
    ...у ЦСКА фора, мясные с бодуна , тяжело...!!!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    18 апреля в 12:45
    Дельфин только нырки и тренерует скоро сложно будет отслеживать.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
    18 апреля в 12:44
    Ещё игры не было а уже косячный, кстати с юбилеем!
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган ответ zooveterinar (раскрыть)
    18 апреля в 12:40
    куда путевка?))
    makkie
    makkie
    18 апреля в 12:23
    Косячный арбитр.
    Лучше бы Карасёва назначили - тот хотя бы не боится ставить пенальти в тех эпизодах, где они есть. А в штрафной цска регулярно происходят спорные ситуации, в которых в 50% случаев арбитры жалеют коней.
    zooveterinar
    zooveterinar
    18 апреля в 12:19
    Матч должен быть горячим, всетаки путевка на евро!!!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    18 апреля в 12:09
    Пожелаю Москалёву следить за нырками Соболева, ))).
    Удачи ЦСКА.
    Ironigor
    Ironigor
    18 апреля в 12:04
    Поменьше свиста на поле . И самое главное без травм.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    18 апреля в 11:55
    Это уже не интересно.
    КЭТиК
    КЭТиК
    18 апреля в 11:41
    Похоже получит Москалев на орехи.
    lotsman
    lotsman
    18 апреля в 11:19
    Прогнозирую - в полуфинале встретятся Рубин - Динамо и Зенит - Спартак.
    shlomo
    shlomo
    18 апреля в 11:13
    Хочется увидеть футбол, а не косяки
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     