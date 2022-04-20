Хачатурянц объяснил, почему судьи тратят на просмотр VAR много времени

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался о времени, которое тратят арбитры на проверку эпизодов при помощи VAR.
Когда я говорил о том, что у арбитров есть возможность советоваться с VAR, я не призывал их идти к монитору по каждому спорному моменту.
Согласно протоколу VAR, приоритет отдается верному решению, а не времени принятия решения. Конечно, время проверки нужно ускорять, тут спорить сложно, и перед каждым туром проходят тренировки арбитров для улучшения навыков принятия решения. Безусловно, мы хотели бы более быстрых решений, но мы имеем определенный уровень подготовки арбитров: 8 из них не провели 30 матчей в РПЛ. При этом важно понимать, что научиться работать без матчей в РПЛ арбитры не могут, а сразу принимать быстрые и верные решения невозможно.
Вот пока так будет, будет много ошибок и долгие просмотры эпизодов.
У нас не привыкли работать с судьями, у нас привыкли их ругать. Если судья ошибся, то дело принимает общественный резонанс, а тот же Ашот Хачатурянц
предпочитает их наказать, дисквалифицировать, отчитаться за проделанную работу, а толку нет никакого.
Судей надо сначала научить, а не думать что если чем больше по голове дубиной бить тем быстрее человек умнее станет.
Вот пока так будет, будет много ошибок и долгие просмотры эпизодов.
У нас не привыкли работать с судьями, у нас привыкли их ругать. Если судья ошибся, то дело принимает общественный резонанс, а тот же Ашот Хачатурянц
предпочитает их наказать, дисквалифицировать, отчитаться за проделанную работу, а толку нет никакого.
Судей надо сначала научить, а не думать что если чем больше по голове дубиной бить тем быстрее человек умнее станет.
НАРОД. Если вам будет предложен оклад в 250 000 рублей за ТУР (все 8 матчей) готовы беспристрастно судить все решения без политики двойных стандартов. Само собой можно просить главного судью матча самому разобрать этот эпизод. ШТРАФ за вызов судьи 10 000 с оклада
НАРОД. Если вам будет предложен оклад в 250 000 рублей за ТУР (все 8 матчей) готовы беспристрастно судить все решения без политики двойных стандартов. Само собой можно просить главного судью матча самому разобрать этот эпизод. ШТРАФ за вызов судьи 10 000 с оклада