Хачатурянц объяснил, почему судьи тратят на просмотр VAR много времени

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался о времени, которое тратят арбитры на проверку эпизодов при помощи VAR .

Когда я говорил о том, что у арбитров есть возможность советоваться с VAR , я не призывал их идти к монитору по каждому спорному моменту.