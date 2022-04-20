Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Хачатурянц объяснил, почему судьи тратят на просмотр VAR много времени

20 апреля 2022, 10:43

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался о времени, которое тратят арбитры на проверку эпизодов при помощи VAR.

Когда я говорил о том, что у арбитров есть возможность советоваться с VAR, я не призывал их идти к монитору по каждому спорному моменту.

Согласно протоколу VAR, приоритет отдается верному решению, а не времени принятия решения. Конечно, время проверки нужно ускорять, тут спорить сложно, и перед каждым туром проходят тренировки арбитров для улучшения навыков принятия решения. Безусловно, мы хотели бы более быстрых решений, но мы имеем определенный уровень подготовки арбитров: 8 из них не провели 30 матчей в РПЛ. При этом важно понимать, что научиться работать без матчей в РПЛ арбитры не могут, а сразу принимать быстрые и верные решения невозможно.

Все новости
«Игрок матча – Виталий Мешков». «Спартак» — после поражения от «Ростова»
24 апреля
Салихова: «Мешков верен своим методичкам. Играйте сами по вашим правилам!»
24 апреля
«Безобразие». Глава РПЛ Хачатурянц о судействе в матче «Ростов» — «Спартак»
24 апреля
«Крылья Советов» обратятся в ЭСК из-за судейства в матче с «Химками»
24 апреля
ОфициальноРумын рассудит «Манчестер Сити» и «Реал»
24 апреля
Красножан: «У нас динамично развивается женское футбольное судейство»
22 апреля
Сортировать
Все комментарии
Alice Tract
Alice Tract
20 апреля в 16:40
Все гораздо прозаичнее: ввиду отключения от SWIFT нужные платежи идут долго, а судьи на своем веку многое повидали и знают, что решение можно выносить только после получения СМС из банка. Вот и тянут время.
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
20 апреля в 14:17
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 апреля в 14:12, ред.
Банковские переводы теперь не так быстры как раньше...
Пока наберут пин-код...согласуют сумму по тяжести нарушения...код подтверждения...пока убедятся в получении перевода...на то и выходит...)))
Сп62
Сп62
20 апреля в 12:49
Ашот ссылается на малый стаж работы арбитров в РПЛ. Он не прав. Сейчас имеется масса тренажёров даже для детей. Почему бы нашим судьям не отрабатывать навыки судейства как на эпизодах из РПЛ, так и на эпизодах из международных матчей. А санкции к провинившимся судьям отменять нельзя, иначе стимула к совершенствованию уровня профессионализма не будет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 11:52
Главный стоит в центре поля с рукой возле уха, через 5-7 минут трусцой бежит смотреть сам. Шёл бы сразу в сторону телека, хоть на этом сэкономили бы для начала....
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 11:14
Надо перестать прикармливать судей.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 11:03
Действительно иногда раздражает когда проверка занимает много времени, сбивается ритм игры но за то принимается правильное решение.
drug01
drug01
20 апреля в 11:02
Такая техника просмотра...
bsww
bsww
20 апреля в 11:00
Да что там сложного, главный судья РФС, и ещё пара уважаемых судей смотрят все матчи в прямом эфире и по телефону связываются с судьёй на "скамейке" (тот проводит замены и показывает добавленное время), а тот в свою очередь по "радио" сообщает о вердикте главному судье матча.
НАРОД. Если вам будет предложен оклад в 250 000 рублей за ТУР (все 8 матчей) готовы беспристрастно судить все решения без политики двойных стандартов. Само собой можно просить главного судью матча самому разобрать этот эпизод. ШТРАФ за вызов судьи 10 000 с оклада
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
20 апреля в 10:56, ред.
Я лично думаю, что арбитры находятся под большим психологическим давлением и порой уже приняв решение думают, а что из этого будет, какая реакция игроков, тренеров, представителей команд, как вообще данное решение повлияет на ход матча.

Вот пока так будет, будет много ошибок и долгие просмотры эпизодов.

У нас не привыкли работать с судьями, у нас привыкли их ругать. Если судья ошибся, то дело принимает общественный резонанс, а тот же Ашот Хачатурянц
предпочитает их наказать, дисквалифицировать, отчитаться за проделанную работу, а толку нет никакого.

Судей надо сначала научить, а не думать что если чем больше по голове дубиной бить тем быстрее человек умнее станет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 апреля в 10:51
Всё нормально с варом, но иногда выбешивает!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 