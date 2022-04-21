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«Локомотив»: «Действия Кухты не могли привести к перелому ребра Родригао»

21 апреля 2022, 13:53
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Локомотив» ответил на заявление «Сочи», который обвинил форварда «железнодорожников» Яна Кухту в нанесении травмы защитнику сочинцев Родригао.

Действия Кухты не могли привести к перелому ребра Родригао. Он неумышленно задел игрока «Сочи» ногой, в его действиях не было агрессии, не было сильного или акцентированного удара.

Если на тот момент у игрока «Сочи» уже была травма, то вопросы должны задаваться медицинской бригаде «Сочи», допустившей продолжение игры травмированным футболистом.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
22 апреля в 18:43
Кухта поступил ПОДЛО и КК показанная ему Казарцевым совершенно справедлива. А руководству Локо лучше бы извиниться за своего хама, а не выгораживать его.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
21 апреля в 14:50
Действительно, зачем? Только почему сам не пользуешься?.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
21 апреля в 14:07
Зачем делать вид, что черное - белое? Кухта вместо того, чтобы встать на ноги, встает изо всех сил на грудь Родригао коленом.

Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 апреля в 13:54
Разберутся и накажут кого надо!
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