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Решение по участию Промеса в матче с ЦСКА будет принято перед началом игры

19 апреля 2022, 14:04
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий «Спартака» Квинси Промес продолжает восстанавливаться после травмы.

По данным источника, решение по участию голландца в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА будет принято перед началом игры. Промес испытывает мышечный дискомфорт.

Кроме того, под большим сомнением находится участие в матче Виктора Мозеса и Наиля Умярова, которые получили травмы в игре против «Рубина».

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Все комментарии
lotsman
lotsman
19 апреля в 15:48
Будет в роли джокера.
протон
протон
19 апреля в 15:36
Промес это потеря конечно
VeniaminS
VeniaminS
19 апреля в 15:05
Значит будет играть.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
19 апреля в 14:23
Нужно побеждать любым составом!
Cat01
Cat01
19 апреля в 14:17
Это их козырь!!?
LOpp
LOpp
19 апреля в 14:17
Анекдот.
Перед кубковым матчем цска-Спартак Промес пошел к колдуну за советом.
- Колдун, подскажи, как мне защиту цска пройти и гол забить?
- Ступай в лес, собери подснежников и возвращайся ко мне.
Приходит через пару дней Промес с охапкой подснежников: - Дальше что делать?
- Вари эти подснежники ровно сутки на козьем молоке.
Возвращается уже замученный Промес с отваром к колдуну: - Дальше что???
- Отвар этот пусть неделю отстоится. Потом перелей его в банку и приходи ко мне.
Прибегает уставший Промес с банкой. Колдун ему говорит: - В общем, перед матчем поставь эту банку в штрафной Акинфеева, Марио Фернандес увидит банку и спросит: - А это что такое? - А ты в это время сзади с ножичком не теряйся.
drug01
drug01
19 апреля в 14:17
Играть будет... Темнят!!!!
ermak6848
ermak6848
19 апреля в 14:15
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    19 апреля в 14:15
    Если выйдет не долеченным, то может быть потерян до конца сезона.
    Шуnя771
    Шуnя771
    19 апреля в 14:14
    Треножить коней надо!)
    STVA 1
    STVA 1
    19 апреля в 14:06
    Здоровья Антохе
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