Решение по участию Промеса в матче с ЦСКА будет принято перед началом игры

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19 апреля 2022, 14:04

Нападающий «Спартака» продолжает восстанавливаться после травмы.

По данным источника, решение по участию голландца в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА будет принято перед началом игры. Промес испытывает мышечный дискомфорт.

Кроме того, под большим сомнением находится участие в матче и , которые получили травмы в игре против «Рубина».