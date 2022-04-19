Решение по участию Промеса в матче с ЦСКА будет принято перед началом игры

Нападающий «Спартака» Квинси Промес продолжает восстанавливаться после травмы.
По данным источника, решение по участию голландца в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА будет принято перед началом игры. Промес испытывает мышечный дискомфорт.
Кроме того, под большим сомнением находится участие в матче Виктора Мозеса и Наиля Умярова, которые получили травмы в игре против «Рубина».
Перед кубковым матчем цска-Спартак Промес пошел к колдуну за советом.
- Колдун, подскажи, как мне защиту цска пройти и гол забить?
- Ступай в лес, собери подснежников и возвращайся ко мне.
Приходит через пару дней Промес с охапкой подснежников: - Дальше что делать?
- Вари эти подснежники ровно сутки на козьем молоке.
Возвращается уже замученный Промес с отваром к колдуну: - Дальше что???
- Отвар этот пусть неделю отстоится. Потом перелей его в банку и приходи ко мне.
Прибегает уставший Промес с банкой. Колдун ему говорит: - В общем, перед матчем поставь эту банку в штрафной Акинфеева, Марио Фернандес увидит банку и спросит: - А это что такое? - А ты в это время сзади с ножичком не теряйся.
Перед кубковым матчем цска-Спартак Промес пошел к колдуну за советом.
- Колдун, подскажи, как мне защиту цска пройти и гол забить?
- Ступай в лес, собери подснежников и возвращайся ко мне.
Приходит через пару дней Промес с охапкой подснежников: - Дальше что делать?
- Вари эти подснежники ровно сутки на козьем молоке.
Возвращается уже замученный Промес с отваром к колдуну: - Дальше что???
- Отвар этот пусть неделю отстоится. Потом перелей его в банку и приходи ко мне.
Прибегает уставший Промес с банкой. Колдун ему говорит: - В общем, перед матчем поставь эту банку в штрафной Акинфеева, Марио Фернандес увидит банку и спросит: - А это что такое? - А ты в это время сзади с ножичком не теряйся.
Уже давно решено " опустить " фк " СПАРТАК " , а значит Промес Квинси играть не будет ...
Уже давно решено " опустить " фк " СПАРТАК " , а значит Промес Квинси играть не будет ...