«Сочи» — о Кухте: «Такие действия должны расцениваться как угроза жизни»

«Сочи» сделал заявление по поводу инцидента с участием и в матче 25-го тура РПЛ . Во втором тайме встречи Родригао и Кухта упали в штрафной площади в результате борьбы за мяч. Кухта, поднимаясь на ноги, коленом надавил на грудь сопернику, тот в ответ ударил его ногой в область бедра. Арбитр после просмотра видеоповтора принял решение удалить обоих участников эпизода

В концовке первого тайма бразилец Родригао в ходе игрового эпизода неудачно приземлился на газон. После свистка на перерыв игрок остался лежать на поле какое-то время, а уйти в подтрибунное помещение смог только при помощи медицинского штаба клуба. Тем не менее футболист вышел на второй тайм и смог продолжить игру.

На 54-й минуте встречи случился эпизод с участием игроков «Сочи» и «Локомотива». После единоборства с Кухтой Родригао находился на газоне и был расслаблен, в этот момент игрок «Локомотива» наступил ему коленом в область груди с усилием.

Мы считаем, что такие действия футболиста соперника должны расцениваться не просто как грубая игра, а как угроза жизни футболиста. Подобный наступ легко может вызвать тампонаду сердца, опасную для здоровья игрока.

Мы считаем, что данные действия игрока «Локомотива» усугубили травму нашего футболиста. По результатам обследований после игры у Родригао был диагностирован перелом ребра.