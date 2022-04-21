«Сочи» — о Кухте: «Такие действия должны расцениваться как угроза жизни»

«Сочи» сделал заявление по поводу инцидента с участием Родригао и Яна Кухты в матче 25-го тура РПЛ. Во втором тайме встречи Родригао и Кухта упали в штрафной площади в результате борьбы за мяч. Кухта, поднимаясь на ноги, коленом надавил на грудь сопернику, тот в ответ ударил его ногой в область бедра. Арбитр после просмотра видеоповтора принял решение удалить обоих участников эпизода
В концовке первого тайма бразилец Родригао в ходе игрового эпизода неудачно приземлился на газон. После свистка на перерыв игрок остался лежать на поле какое-то время, а уйти в подтрибунное помещение смог только при помощи медицинского штаба клуба. Тем не менее футболист вышел на второй тайм и смог продолжить игру.
На 54-й минуте встречи случился эпизод с участием игроков «Сочи» и «Локомотива». После единоборства с Кухтой Родригао находился на газоне и был расслаблен, в этот момент игрок «Локомотива» наступил ему коленом в область груди с усилием.
Мы считаем, что такие действия футболиста соперника должны расцениваться не просто как грубая игра, а как угроза жизни футболиста. Подобный наступ легко может вызвать тампонаду сердца, опасную для здоровья игрока.
Мы считаем, что данные действия игрока «Локомотива» усугубили травму нашего футболиста. По результатам обследований после игры у Родригао был диагностирован перелом ребра.
«Сочи» подал апелляцию в ЭСК по моменту с Родригао и Кухтой.
Хорошо бы КДК дополнительно наказать Кухту еще одним матчем, чтобы таких ситуаций не возникало.
Впрочем, в ситуации, когда он обязан был по правилам пропустить один матч, а он сыграл и КДК еще и нашло обоснование для этого (что представитель клуба соперника не отследил) я не удивлюсь, что ему отменят и эту красную.
Как я пишу, пока порочная практика, когда в РФС по факту одни представители клубов, и каждое решение там просто решает, кто влиятельнее - глава ли финансового комитета РФС Гинер (лобби ЦСКА), президент ли Дюков (лобби "Зенита"), лоббисты ли "Локо", "Динамо" и т.п., вообще все эти КДК один фарс.
Хорошо бы КДК дополнительно наказать Кухту еще одним матчем, чтобы таких ситуаций не возникало.
Впрочем, в ситуации, когда он обязан был по правилам пропустить один матч, а он сыграл и КДК еще и нашло обоснование для этого (что представитель клуба соперника не отследил) я не удивлюсь, что ему отменят и эту красную.
Как я пишу, пока порочная практика, когда в РФС по факту одни представители клубов, и каждое решение там просто решает, кто влиятельнее - глава ли финансового комитета РФС Гинер (лобби ЦСКА), президент ли Дюков (лобби "Зенита"), лоббисты ли "Локо", "Динамо" и т.п., вообще все эти КДК один фарс.