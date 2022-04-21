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«Сочи» — о Кухте: «Такие действия должны расцениваться как угроза жизни»

21 апреля 2022, 13:39
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Сочи» сделал заявление по поводу инцидента с участием Родригао и Яна Кухты в матче 25-го тура РПЛ. Во втором тайме встречи Родригао и Кухта упали в штрафной площади в результате борьбы за мяч. Кухта, поднимаясь на ноги, коленом надавил на грудь сопернику, тот в ответ ударил его ногой в область бедра. Арбитр после просмотра видеоповтора принял решение удалить обоих участников эпизода

В концовке первого тайма бразилец Родригао в ходе игрового эпизода неудачно приземлился на газон. После свистка на перерыв игрок остался лежать на поле какое-то время, а уйти в подтрибунное помещение смог только при помощи медицинского штаба клуба. Тем не менее футболист вышел на второй тайм и смог продолжить игру.

На 54-й минуте встречи случился эпизод с участием игроков «Сочи» и «Локомотива». После единоборства с Кухтой Родригао находился на газоне и был расслаблен, в этот момент игрок «Локомотива» наступил ему коленом в область груди с усилием.

Мы считаем, что такие действия футболиста соперника должны расцениваться не просто как грубая игра, а как угроза жизни футболиста. Подобный наступ легко может вызвать тампонаду сердца, опасную для здоровья игрока.

Мы считаем, что данные действия игрока «Локомотива» усугубили травму нашего футболиста. По результатам обследований после игры у Родригао был диагностирован перелом ребра.

«Сочи» подал апелляцию в ЭСК по моменту с Родригао и Кухтой.

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Все комментарии
протон
протон
21 апреля в 21:41
А выпустить игрока с переломом ребра не преступная халатность персонала Сочи? Кухта не мог знать, что у Родриго перелом, а персонал Сочи знал о проблеме и выпустил его на 2ой тайм, хотя видео было, что ему даже бегать больно... Так что начните с себя! Неспортивное поведение была у Кухты, красная заслужена честно, остальное глупость. Аналогичное неспортивное поведение у самого Родриго, нет понятия "дал сдачи" или "первый начал". Это термины из дворового футбола.
161регион
161регион
21 апреля в 15:42
Угроза жизни мля..... УХА ХА ХА ХА
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
21 апреля в 14:57
Надо в прокуратуру срочно писать.
ДСА
ДСА
21 апреля в 14:14
Оба получили по заслугам.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
21 апреля в 13:56
Факт, что Кухта грязно спровоцировал, но за ответку тоже полагается наказание.

Хорошо бы КДК дополнительно наказать Кухту еще одним матчем, чтобы таких ситуаций не возникало.

Впрочем, в ситуации, когда он обязан был по правилам пропустить один матч, а он сыграл и КДК еще и нашло обоснование для этого (что представитель клуба соперника не отследил) я не удивлюсь, что ему отменят и эту красную.

Как я пишу, пока порочная практика, когда в РФС по факту одни представители клубов, и каждое решение там просто решает, кто влиятельнее - глава ли финансового комитета РФС Гинер (лобби ЦСКА), президент ли Дюков (лобби "Зенита"), лоббисты ли "Локо", "Динамо" и т.п., вообще все эти КДК один фарс.
ermak6848
ermak6848
21 апреля в 13:50
НАДО ПОКАЯТЬСЯ...
shlomo
shlomo
21 апреля в 13:41
Неприятный инцидент... нужно извиняться
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