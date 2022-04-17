Ваноли: «Сложно ответить, сможет ли Промес сыграть против ЦСКА»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал о травмированных игроках команды.
Умяров восстанавливался две недели. Он был готов уже два-три дня. У меня не было намерения выпускать его на все 90 минут. Нам нужно было дать ему игровое время перед матчем с ЦСКА. Произошло то, что произошло. Завтра узнаем, насколько серьезное повреждение.
Каждый день следим за ситуацией с Промесом, надеемся, что он восстановится. Пока сложно ответить, сможет ли он сыграть против ЦСКА.
У Мозеса травма приводящей мышцы. Не думаю, что это серьезно.
Ваноли : "Я не знаю"
Каттани : "Что такое ЦСКА и кто такой Промес ??"
......пресс-конференция закончена...
Ваноли : "Я не знаю"
Каттани : "Что такое ЦСКА и кто такой Промес ??"
......пресс-конференция закончена...