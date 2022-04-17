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Ваноли: «Сложно ответить, сможет ли Промес сыграть против ЦСКА»

17 апреля 2022, 09:11
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал о травмированных игроках команды.

Умяров восстанавливался две недели. Он был готов уже два-три дня. У меня не было намерения выпускать его на все 90 минут. Нам нужно было дать ему игровое время перед матчем с ЦСКА. Произошло то, что произошло. Завтра узнаем, насколько серьезное повреждение.

Каждый день следим за ситуацией с Промесом, надеемся, что он восстановится. Пока сложно ответить, сможет ли он сыграть против ЦСКА.

У Мозеса травма приводящей мышцы. Не думаю, что это серьезно.

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Все комментарии
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
17 апреля в 15:08
Да сможет. Тоже мне секрет Полишинеля
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 апреля в 14:14
Будет ли играть Промес против ЦСКА ???

Ваноли : "Я не знаю"
Каттани : "Что такое ЦСКА и кто такой Промес ??"

......пресс-конференция закончена...
sv_1969
sv_1969
17 апреля в 12:50
Коняшки тоже не прочь кубок взять
альсато
альсато
17 апреля в 12:27
да сколько уже клубных шарфов кидали....ну одним больше-НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТ!
SHMEL258
SHMEL258 ответ Брулин (раскрыть)
17 апреля в 10:47
Полагаешь, что нам кубок не нужен?
SHMEL258
SHMEL258
17 апреля в 10:46
Пусть все будут здоровы, нам лёгкие победы не нужны.
Брулин
Брулин
17 апреля в 10:33
Очень хочется чтоб к матчу с цска СПАРТАК был в полной боевой готовности. В чемпионате сезон уже потерян. Но можно это сгладить ПОБЕДОЙ в Кубке
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
17 апреля в 10:28
Пожалейте психику мальчонка.
stanichnik
stanichnik
17 апреля в 09:42
Чтобы исключить всякие разговоры обе команды должны играть в сильнейших составах, поэтому Промес просто необходим в кубковой игре Спартака против армейцев, ведь третье поражение в этом сезоне от заклятых и принципиальных соперников и вылет из Кубка в год столетия клуба, болельщики красно-белых не простят своим футболистам. И пусть побеждает сильнейший и без помощи судей. Болейте за своих, а не против чужих!
ABir
ABir
17 апреля в 09:39
Все травмированные - игроки основы. Всем здоровья и скорейшего возвращения в строй!
Cat01
Cat01
17 апреля в 09:23
Это его уловка, он будет играть точно
nikoladolgov
nikoladolgov
17 апреля в 09:17
Такие Ваноли у нас обычно во Второй лиге тренируют , и что в нем Зарема нашла ?
КЭТиК
КЭТиК
17 апреля в 09:13
Без Промеса совсем тяжко будет.
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