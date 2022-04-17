Ваноли: «Сложно ответить, сможет ли Промес сыграть против ЦСКА»

Главный тренер «Спартака» рассказал о травмированных игроках команды.

Умяров восстанавливался две недели. Он был готов уже два-три дня. У меня не было намерения выпускать его на все 90 минут. Нам нужно было дать ему игровое время перед матчем с ЦСКА . Произошло то, что произошло. Завтра узнаем, насколько серьезное повреждение.

Каждый день следим за ситуацией с Промесом, надеемся, что он восстановится. Пока сложно ответить, сможет ли он сыграть против ЦСКА .

У Мозеса травма приводящей мышцы. Не думаю, что это серьезно.