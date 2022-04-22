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Забитцер может перейти в «Арсенал» или «Атлетико»

22 апреля 2022, 09:39

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер может уйти из команды по окончании сезона. Сообщается об интересе со стороны «Арсенала» и «Атлетико». Немецкий клуб рассматривает вариант с продажей австрийца, цена — 15 миллионов евро.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
22 апреля в 14:09
В Лейпциге нормально смотрелся, а вот в более статусном клубе ничего хорошего не показывает....Нагильсман привел его с собой, но видимо понял, что уровень Баварии уже не тянет игрок.....можно рискнуть и взять, цена не высокая, а вдруг попрет у него
КЭТиК
КЭТиК
22 апреля в 09:42
Не так и много просят.
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