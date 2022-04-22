Забитцер может перейти в «Арсенал» или «Атлетико»

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22 апреля 2022, 09:39

Полузащитник «Баварии» может уйти из команды по окончании сезона. Сообщается об интересе со стороны «Арсенала» и «Атлетико». Немецкий клуб рассматривает вариант с продажей австрийца, цена — 15 миллионов евро.