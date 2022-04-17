Силкин: «Фомин может уехать в Европу, но не думаю, что там кто-то его ждёт»

Бывший главный тренер «Динамо» порассуждал о перспективах полузащитника команды заиграть в Европе. Недавно агент футболиста заявил, что к игроку был интерес из Италии и Германии.

Агенты могут говорить все что угодно. Возможно, кто-то пытается набить цену футболисту или же повысить ему зарплату в клубе. Другое дело — если бы сам игрок сказал что-то по этому поводу.

Фомин — неплохой футболист, который здорово выступает за «Динамо», но кто его ждет в Европе? Не думаю, что ему гарантировано там место в составе любой из команд. В нынешней ситуации на месте игроков я пока никуда бы не дергался. Если и идти в Европу, то только в клубы, которые идут наверху таблицы. Нет смысла идти в команды, которые находятся где-то внизу. Мы же не знаем, какие именно клубы им интересуются. Пока о Европе думать не стоит.