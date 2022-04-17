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Силкин: «Фомин может уехать в Европу, но не думаю, что там кто-то его ждёт»

17 апреля 2022, 19:56

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин порассуждал о перспективах полузащитника команды Даниила Фомина заиграть в Европе. Недавно агент футболиста заявил, что к игроку был интерес из Италии и Германии.

Агенты могут говорить все что угодно. Возможно, кто-то пытается набить цену футболисту или же повысить ему зарплату в клубе. Другое дело — если бы сам игрок сказал что-то по этому поводу.

Фомин — неплохой футболист, который здорово выступает за «Динамо», но кто его ждет в Европе? Не думаю, что ему гарантировано там место в составе любой из команд. В нынешней ситуации на месте игроков я пока никуда бы не дергался. Если и идти в Европу, то только в клубы, которые идут наверху таблицы. Нет смысла идти в команды, которые находятся где-то внизу. Мы же не знаем, какие именно клубы им интересуются. Пока о Европе думать не стоит.

В январе появлялась информация, что Фомин заинтересовал «Кристал Пэлас».

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Все комментарии
Alice Tract
Alice Tract
20 апреля в 16:19
Одни искперды говорят:
-Если и идти в Европу, то только в клубы, которые идут наверху таблицы. Нет смысла идти в команды, которые находятся где-то внизу
Другие иксперды говорят:
-Нет смысла уходить полировать скамейку в топ-клубах, нужно уходить в середняки и делать себе имя там.
И только футболисты сидят на попе ровно.
Брулин
Брулин
17 апреля в 22:55
Какая Европа Фомину? Агент набивает что то?.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 апреля в 20:07
В роли туриста не только в европы...
В роли игрока...если только в БАТЭ..
ДАША Д
ДАША Д
17 апреля в 20:03
Сейчас никто в Европу не уедет
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