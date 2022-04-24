Тухель подтвердил, что Рюдигер решил покинуть «Челси»

Главный тренер «Челси» подтвердил информацию, согласно которой защитник команды покинет клуб.

Ситуация такова, что он хочет покинуть клуб. Он сообщил мне об этом в личной беседе. Мы сделали все. И я, и клуб. Но больше мы не можем бороться. Без санкций мы смогли бы продолжать борьбу, но у нас связаны руки. Мы не принимаем это близко к сердцу. Это его решение.