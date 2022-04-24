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Тухель подтвердил, что Рюдигер решил покинуть «Челси»

24 апреля 2022, 20:11

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подтвердил информацию, согласно которой защитник команды Антонио Рюдигер покинет клуб.

Ситуация такова, что он хочет покинуть клуб. Он сообщил мне об этом в личной беседе. Мы сделали все. И я, и клуб. Но больше мы не можем бороться. Без санкций мы смогли бы продолжать борьбу, но у нас связаны руки. Мы не принимаем это близко к сердцу. Это его решение.

Ранее появлялась информация, что Рюдигер близок к заключению контракта с «Реалом». Соглашение немца с «Челси» истекает в июне.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 00:18
печально. Игрок классный, но все идут за баблом, таков уж мир
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
24 апреля в 22:53
Слухи о том что он хочет уйти появились задолго до всей этой истории с Абрамовичем, если хочет то зачем его держать
Tex
Tex
24 апреля в 21:29
Из всей этой ситуации, в которой находиться Челси, я вижу только один позитивный момент. Если Томас Тухель не уйдет в момент турбулентности и останется при новых владельцах, уровень его влияния будет очень высок. И он несомненно тот человек, что заслуживает таких возможностей и привилегий.
David Young
David Young
24 апреля в 20:19
Так значит так.
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