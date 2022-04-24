Иванов: «Интриги в РПЛ не осталось. И вообще, она была последние годы?»

Бывший министр обороны РФ и спецпредставитель президента России Сергей Иванов высказался о победе ЦСКА в матче РПЛ против «Динамо» (1:0).
Три очка не пахнут. Хорошо, что ЦСКА победил. Но ошибок было достаточно, особенно при выходах один на один. Игра забудется, а счет останется.
После очевидной ямы, в которой оказался ЦСКА, сегодняшняя победа поможет из нее выбраться. Надеюсь, за третье место реально побороться.
Думаю, интриги в чемпионате не осталось. И вообще, она была последние годы? Какой наш чемпионат по рейтингу в Европе? 10-й? Я думаю, ниже. Поэтому задавать вопросы по поводу интриги — смешно.
Мне, - да. Кстати, Зениту ещё свой матч играть, так что отрыв может таким и остаться.
Мне, - да. Кстати, Зениту ещё свой матч играть, так что отрыв может таким и остаться.
Вариантов НЕТ !!!)
Ответственный - ГАЗПРОМ !☝️😉
Вариантов НЕТ !!!)
Ответственный - ГАЗПРОМ !☝️😉