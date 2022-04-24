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Иванов: «Интриги в РПЛ не осталось. И вообще, она была последние годы?»

24 апреля 2022, 21:57
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший министр обороны РФ и спецпредставитель президента России Сергей Иванов высказался о победе ЦСКА в матче РПЛ против «Динамо» (1:0).

Три очка не пахнут. Хорошо, что ЦСКА победил. Но ошибок было достаточно, особенно при выходах один на один. Игра забудется, а счет останется.

После очевидной ямы, в которой оказался ЦСКА, сегодняшняя победа поможет из нее выбраться. Надеюсь, за третье место реально побороться.

Думаю, интриги в чемпионате не осталось. И вообще, она была последние годы? Какой наш чемпионат по рейтингу в Европе? 10-й? Я думаю, ниже. Поэтому задавать вопросы по поводу интриги — смешно.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 09:00
Иванов серьёзный мужчина а говорит какие то пресловутые вещи стоит Зениту проиграть в Краснодаре и опять начнутся разговоры Динамо о чемпионстве зачем постоянно болтать одно и то же всё выяснится в последних турах
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 05:40
Всё стало на свои места.
протон
протон
вчера в 00:31
В АПЛ будто интрига каждый год. Там тоже бывает всё понятно через туров 18-20.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ beefs (раскрыть)
24 апреля в 22:32
В июне и запланировали эту победу? Самому не смешно?
Мне, - да. Кстати, Зениту ещё свой матч играть, так что отрыв может таким и остаться.
drug01
drug01
24 апреля в 22:29
Всё ясно кроме Спартака?
mihaluch
mihaluch
24 апреля в 22:15
Интриги в ближайшее время не ожидается.
Ironigor
Ironigor
24 апреля в 22:13
Иванов: «Интриги в РПЛ не осталось. И вообще, она была последние годы?»

Вариантов НЕТ !!!)
Ответственный - ГАЗПРОМ !☝️😉
beefs
beefs
24 апреля в 22:05
какие интриги, если сценарий чемпионата утверждается еще в июне...
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