Иванов: «Интриги в РПЛ не осталось. И вообще, она была последние годы?»

Бывший министр обороны РФ и спецпредставитель президента России Сергей Иванов высказался о победе ЦСКА в матче РПЛ против «Динамо» (1:0).

Три очка не пахнут. Хорошо, что ЦСКА победил. Но ошибок было достаточно, особенно при выходах один на один. Игра забудется, а счет останется.

После очевидной ямы, в которой оказался ЦСКА , сегодняшняя победа поможет из нее выбраться. Надеюсь, за третье место реально побороться.

Думаю, интриги в чемпионате не осталось. И вообще, она была последние годы? Какой наш чемпионат по рейтингу в Европе? 10-й? Я думаю, ниже. Поэтому задавать вопросы по поводу интриги — смешно.