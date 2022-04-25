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Мальдини высказался о возможном чемпионстве «Милана»

вчера, 22:06

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини высказался о возможном чемпионском титуле «россонери» по итогам текущего сезона Серии А.

Я невероятно горжусь тем, что команда, тренерский штаб и все остальные дают болельщикам. Эти настоящие эмоции лежат в основе нашей работы. Это делает нас счастливыми и вызывает столь запоминающиеся ощущения. В такие сезоны, как этот, основной задачей является высокое качество игры. В начале сезона мало кто предполагал, что мы поднимемся так высоко, однако это должно послужить нам в качестве мотивации.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:39
Всё в руках Милана.
протон
протон
сегодня в 00:12
Дай бог чтобы Милан до последнего тура боролся за чемпионство, Матчи были бы интереснее... Но думаю что Интер вряд-ли "поскользнется,ибо им остались игры с немотивированными середнячками Болоньей,Эмполи и Удинезе ,а в последних турах с двумя на данный момент борющимися за выживание Кальяри и Сампдорией (которые впрочем к тому моменту тоже могут стать "немотивированными",если решат свои задачи).... А вот Милану кроме двух матчей с "немотивированными" Сасуоло и Вероной надо играть с борющимися за еврокубки Фиорентиной и Аталантой пусть даже дома ...
David Young
David Young ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:46
У Интернационале шансы золото на данный момент выше.
David Young
David Young ответ Птица Феникс (раскрыть)
вчера в 22:46
Пока рано об этом говорить.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:40, ред.
Думаю Интер не упустит
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 22:12
Милан чемпион.
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