Мальдини высказался о возможном чемпионстве «Милана»

Технический директор «Милана» высказался о возможном чемпионском титуле «россонери» по итогам текущего сезона Серии А.

Я невероятно горжусь тем, что команда, тренерский штаб и все остальные дают болельщикам. Эти настоящие эмоции лежат в основе нашей работы. Это делает нас счастливыми и вызывает столь запоминающиеся ощущения. В такие сезоны, как этот, основной задачей является высокое качество игры. В начале сезона мало кто предполагал, что мы поднимемся так высоко, однако это должно послужить нам в качестве мотивации.