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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеВенгрия. Чемпионат I 2021/2022

Черчесов: «Полностью доволен периодом в Венгрии»

вчера, 19:36

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов после завоевания чемпионского титула с командой высказался о новых задачах клуба.

Полностью доволен периодом в Венгрии. Начало было тяжёлое, о чём я уже говорил. Половины команды не было, сборов почти не было. Такого в моей карьере я ещё не испытывал, но это помогает развиваться. Тренерский штаб придумал, как вырулить из этой ситуации.

Теперь задача взять золотой дубль, но пока об этом не думаем. У нас до финала ещё три игры, есть над чем работать. К тому же после последнего матча у ребят есть небольшие повреждения. Нужно всех восстановить. «Ференцварош» не выигрывал золотой дубль шесть лет. Так что было бы неплохо его завоевать, чтобы и с этой точки зрения попасть в историю клуба.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58 ответ beefs (раскрыть)
вчера в 21:45
Прям с языка снял!!!
протон
протон
вчера в 21:19
До сих пор в восторге от того, как Кишварда и Академия Пушкаша соревновались в том, кто больше очков отдаст сопернику. Безусловно, это не проблема Черчесова, но если бы в таком духе играли в концовке сезона Динамо и ЦСКА, Зенит туров 5 назад уже стал бы чемпионом.
протон
протон
вчера в 21:19
Не золотой дубль , а / декубковизация соперника с последующим присоедением трофея к чемпионатному золоту /
Cat01
Cat01
вчера в 20:02
Результат хороший
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:54
Интересно усач согласится работать в ФНЛ с спартаком.
lotsman
lotsman
вчера в 19:49
Конечно доволен. Чемпионом стал.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:44
Ещё бы принять команду без конкуренции со стороны других. Любой будет доволен.
beefs
beefs
вчера в 19:37
да там и оставайся...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:37
Приятно зарплату в евро получать.
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