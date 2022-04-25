Стерлинг: «Мы являемся клубом, который борется за все трофеи»

Футболист «Манчестер Сити» высказался перед матчем Лиги чемпионов против «Реала».

Нам известно – не только по текущему сезону, но и по предыдущим – насколько они хороши в этом соревновании. Но то, что было до этого, сейчас не так важно. Правильная подготовка — это все, что мы можем сделать на данный момент. Мы сфокусированы не на их прошлых матчах, а на грядущей игре. Каждый сезон мы являемся клубом, который борется за все большие трофеи. Лига чемпионов пока что не покорилась нам. Мы сосредоточены на этом.