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Стерлинг: «Мы являемся клубом, который борется за все трофеи»

вчера, 18:43
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал22:00 Не начался

Футболист «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг высказался перед матчем Лиги чемпионов против «Реала».

Нам известно – не только по текущему сезону, но и по предыдущим – насколько они хороши в этом соревновании. Но то, что было до этого, сейчас не так важно. Правильная подготовка — это все, что мы можем сделать на данный момент. Мы сфокусированы не на их прошлых матчах, а на грядущей игре. Каждый сезон мы являемся клубом, который борется за все большие трофеи. Лига чемпионов пока что не покорилась нам. Мы сосредоточены на этом.

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Все комментарии
David Young
David Young
вчера в 22:53
Так и есть.
yu9c6tnps6py
yu9c6tnps6py
вчера в 19:04
Зря они болтают накануне матча.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 19:03
Вы да.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 19:01
Теперь этот клуб, увы, Ливерпуль.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:01
Желаю "Реалу" победы, а Бензема ЗМ!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:54
О главный борец объявился))) Надеюсь на лавке тебя увидеть завтра)
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:43
Это точно!
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