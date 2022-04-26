Гвардиола — перед игрой с «Реалом»: «Сказал игрокам наслаждаться моментом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола порассуждал о предстоящем противостоянии с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.
Это большая честь. Конечно, мы хотим выйти в финал и выиграть его, но в то же время я никогда не буду недооценивать то, что мы сделали на пути к финалу.
Приятно осознавать, что мы в одной компании с лучшими командами Европы. Нужно оставаться собой, провести два исключительных матча, чтобы выйти в финал. Мы можем это сделать.
Есть история, ее не изменить, но футбол — это игра с мячом 11 на 11. Многие хорошие команды уже выбыли, когда-то мы тоже не дойдем до этой стадии. Я сказал игрокам наслаждаться моментом, потому что это честь. Конечно, все хотят выйти в финал, но все решат игроки. В футбол играют футболисты, я не могу победить в этой игре.
Ранее стало известно, кто рассудит матч между «Сити» и «Реалом».
Думаю, сегодня мы увидим повторение первого матча с ПСЖ. Реал будет оборонять ничью, в надежде на прорывы Винисиуса. Пепу надо только поставить быстрого защитника на правой фланг и все.
Думаю, сегодня мы увидим повторение первого матча с ПСЖ. Реал будет оборонять ничью, в надежде на прорывы Винисиуса. Пепу надо только поставить быстрого защитника на правой фланг и все.
В последние годы замечаю, чем меньше верят в успех Реала, тем дальше он проходит по турниру.
У Сити невероятно плотный график весной. Матч с Атлетико показал, что у игроков МС не хватает сил на все 90 минут. А Реал наверно одна из лучших команд в Европе в части наращивания темпа в концовке матча. Плюс сейчас Реал находится в хорошей физической форме. Этим надо воспользоваться.
В последние годы замечаю, чем меньше верят в успех Реала, тем дальше он проходит по турниру.
У Сити невероятно плотный график весной. Матч с Атлетико показал, что у игроков МС не хватает сил на все 90 минут. А Реал наверно одна из лучших команд в Европе в части наращивания темпа в концовке матча. Плюс сейчас Реал находится в хорошей физической форме. Этим надо воспользоваться.
Кто сейчас сомневается в Пепе среди ситизенов? Ответ: никто
Кто сейчас сомневается в Пепе среди ситизенов? Ответ: никто