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Гвардиола — перед игрой с «Реалом»: «Сказал игрокам наслаждаться моментом»

вчера, 11:16
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола порассуждал о предстоящем противостоянии с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

Это большая честь. Конечно, мы хотим выйти в финал и выиграть его, но в то же время я никогда не буду недооценивать то, что мы сделали на пути к финалу.

Приятно осознавать, что мы в одной компании с лучшими командами Европы. Нужно оставаться собой, провести два исключительных матча, чтобы выйти в финал. Мы можем это сделать.

Есть история, ее не изменить, но футбол — это игра с мячом 11 на 11. Многие хорошие команды уже выбыли, когда-то мы тоже не дойдем до этой стадии. Я сказал игрокам наслаждаться моментом, потому что это честь. Конечно, все хотят выйти в финал, но все решат игроки. В футбол играют футболисты, я не могу победить в этой игре.

Ранее стало известно, кто рассудит матч между «Сити» и «Реалом».

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Все комментарии
зигзаг
зигзаг
вчера в 18:26
За Сити! Главная угроза башка Бенземы 🤣
протон
протон ответ Adrian von Ziegler (раскрыть)
вчера в 16:58
Мне кажется нынешний Реал удобен доя Пепа. Основные проблемы Гвардиола создает себе сам, когда начинает придумывать какие-то сложные планы в плей-офф. Но нынешний Реал с его скамейкой - тут все как на ладони. Анчелотти уже показывал свой козырь в матчах с Челси - это Вальверде, играющий ложного правого вингера. Все. Анчелотти больше нечем удивить в плане тактики. Дальше только игроки на поле могут затащить своим уровнем.
Думаю, сегодня мы увидим повторение первого матча с ПСЖ. Реал будет оборонять ничью, в надежде на прорывы Винисиуса. Пепу надо только поставить быстрого защитника на правой фланг и все.
протон
протон
вчера в 16:57
Тут Пеп верно говорит, что нынешний Реал Анчелотти отличается от Реала Зидана, да и МС играл в финале ЛЧ. Реал прошел ПСЖ и действующего чемпиона ЛЧ, сетка у Реала была сложнее и они скорее всего воспринимают этот матч как обычный.
В последние годы замечаю, чем меньше верят в успех Реала, тем дальше он проходит по турниру.
У Сити невероятно плотный график весной. Матч с Атлетико показал, что у игроков МС не хватает сил на все 90 минут. А Реал наверно одна из лучших команд в Европе в части наращивания темпа в концовке матча. Плюс сейчас Реал находится в хорошей физической форме. Этим надо воспользоваться.
monah-10
monah-10
вчера в 13:54
Наслаждайтесь моментов, вы больше это никогда не увидите.
ДСА
ДСА
вчера в 12:00
Дома Сити - фаворит.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 11:42
Сити победит конечно, но обе команды забьют.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:36
Посмотрим как игроки исполнят его просьбу!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:31
Финал ждет.
allemz
allemz
вчера в 11:28
Финал ЛЧ с Челси сильно ударил по Пепу. В ответном матче с Атлетико он показал, что готов жертвовать ради результата. Да и в целом по сезону, вижу, что с душой подходит к матчам, будь-то АПЛ или ЛЧ, стал более эмоциональным в плане результатов. Удивляет приятно, не так ли?
Кто сейчас сомневается в Пепе среди ситизенов? Ответ: никто
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