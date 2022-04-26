Анчелотти: «Успехом для „Реала“ будет финал Лиги чемпионов»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
Давление примерно одинаково для обеих команд. Мы не можем назвать успехом выход в полуфинал, успехом будет финал, но для этого надо пройти «Манчестер Сити».
Команда должна сыграть компактно в обороне. Завтра очень большое значение будет иметь защита. Когда мяч у «Сити», нам надо будет защищаться, а не просто смотреть за мячом. Но когда мы получим владение, необходимо пользоваться классом своего нападения.
Ранее стало известно, кто рассудит матч между «Сити» и «Реалом».
Но как это бывает обычно, раз прокатило, два нас недооценили и снова прокатило, три к нам уже точно подготовятся. Уверен, Пеп настроит как надо и всплесков Бензема больше не увидим, игроки будут во всеоружии. Благо, блааааго, Реал это не Атлетико, автобус Анчелотти, можно сказать, приятный, играбельный для нас.
Верю в победу МС, сомнений вообще не возникает, парни выложатся на 400%. Канселу возможно и не нужен, не успеет за вингерами Реала, увлечется атакой, а так Аке, втянувшийся в ритм, должен решать. Он красавчик в последнее время, делает погоду, поэтому верю в него как и в команду в целом.
Но как это бывает обычно, раз прокатило, два нас недооценили и снова прокатило, три к нам уже точно подготовятся. Уверен, Пеп настроит как надо и всплесков Бензема больше не увидим, игроки будут во всеоружии. Благо, блааааго, Реал это не Атлетико, автобус Анчелотти, можно сказать, приятный, играбельный для нас.
Верю в победу МС, сомнений вообще не возникает, парни выложатся на 400%. Канселу возможно и не нужен, не успеет за вингерами Реала, увлечется атакой, а так Аке, втянувшийся в ритм, должен решать. Он красавчик в последнее время, делает погоду, поэтому верю в него как и в команду в целом.