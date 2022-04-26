Анчелотти: «Успехом для „Реала“ будет финал Лиги чемпионов»

Главный тренер «Реала» поделился мыслями перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Давление примерно одинаково для обеих команд. Мы не можем назвать успехом выход в полуфинал, успехом будет финал, но для этого надо пройти «Манчестер Сити».

Команда должна сыграть компактно в обороне. Завтра очень большое значение будет иметь защита. Когда мяч у «Сити», нам надо будет защищаться, а не просто смотреть за мячом. Но когда мы получим владение, необходимо пользоваться классом своего нападения.