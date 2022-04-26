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Анчелотти: «Успехом для „Реала“ будет финал Лиги чемпионов»

вчера, 11:10
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Давление примерно одинаково для обеих команд. Мы не можем назвать успехом выход в полуфинал, успехом будет финал, но для этого надо пройти «Манчестер Сити».

Команда должна сыграть компактно в обороне. Завтра очень большое значение будет иметь защита. Когда мяч у «Сити», нам надо будет защищаться, а не просто смотреть за мячом. Но когда мы получим владение, необходимо пользоваться классом своего нападения.

Ранее стало известно, кто рассудит матч между «Сити» и «Реалом».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:55
Давайте начистоту - учитывая скамейку Реала и ситуацию с травмами, в этом сезоне им почти ничего не светило. Это не Реал 2017-2018.... поэтому и тактика на каждую игру более оборонительная и в режиме экономии сил. Но они волшебники просто. В противостоянии с таким Реалом любой соперник просто обязан ждать удара в любой момент - будь это 10 минута, 95-ая или 119-ая. И вся прелесть в этом. Они дарят интригу весь матч, олицетворяя сам футбол с его невероятными эмоциями. Всем хорошего просмотра сегодня.
NOVA
NOVA
вчера в 12:32
вперед Реал, удачи и победы конечно же!!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:57
Только победа - успех для Реала.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 11:49
Поживём - увидим.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:45
Посмотрим что получится
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 11:38
Будет ничья.
allemz
allemz
вчера в 11:20, ред.
С Эвертоном Анчелотти играли, знакомы с уловками. А Реал, ничего плохого не хочу иметь ввиду, но по игре ещё от ПСЖ должны были отлетать, не говоря про Челси, монстр Карим зарешал. Челси не поверил в повторный успех Бензема и неуклюже слили первый матч.
Но как это бывает обычно, раз прокатило, два нас недооценили и снова прокатило, три к нам уже точно подготовятся. Уверен, Пеп настроит как надо и всплесков Бензема больше не увидим, игроки будут во всеоружии. Благо, блааааго, Реал это не Атлетико, автобус Анчелотти, можно сказать, приятный, играбельный для нас.
Верю в победу МС, сомнений вообще не возникает, парни выложатся на 400%. Канселу возможно и не нужен, не успеет за вингерами Реала, увлечется атакой, а так Аке, втянувшийся в ритм, должен решать. Он красавчик в последнее время, делает погоду, поэтому верю в него как и в команду в целом.
Cat01
Cat01
вчера в 11:16
Это будет хорошо
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:10, ред.
Ждём Реал в финале +!
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