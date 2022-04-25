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Петржела: «„Зенит“ уже стопроцентный чемпион»

вчера, 23:24

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился соображениями по поводу чемпионской гонки в РПЛ.

«Зенит» уже стопроцентный чемпион, «Динамо» не сможет к нему приблизиться. Ещё перед игрой с «Краснодаром» я сказал, что после нее «Зенит» возьмёт очередной титул. Клуб еще долго сможет выигрывать титулы! Почему? Никакая команда не сумеет подобраться к клубу из Санкт-Петербурга, пока «Зенит» делает грамотные покупки, подписывает качественных бразильцев, которые на порядок лучше легионеров в других командах.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:01
Всем миром назачили зенит чемпионом. Насколько лет? Никто не знает.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:28
Уже мало кто сомневается
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 05:02
Походу так и есть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 04:41
Пока ещё не ч4мпионы!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:36
Бразильцы виноваты что Зенит чемпион.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:13
Даже личный звездочёт Салиховой подтвердил !))
протон
протон
сегодня в 00:21
Да так-то в зените и местные толковые. Думаю, они и без бразильцев были бы в тройке как минимум.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:05
Проснулся...
Уж 4 года как....чемпион...
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:37
Истину глаголит.
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