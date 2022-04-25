Петржела: «„Зенит“ уже стопроцентный чемпион»

Бывший тренер «Зенита» поделился соображениями по поводу чемпионской гонки в РПЛ .

«Зенит» уже стопроцентный чемпион, «Динамо» не сможет к нему приблизиться. Ещё перед игрой с «Краснодаром» я сказал, что после нее «Зенит» возьмёт очередной титул. Клуб еще долго сможет выигрывать титулы! Почему? Никакая команда не сумеет подобраться к клубу из Санкт-Петербурга, пока «Зенит» делает грамотные покупки, подписывает качественных бразильцев, которые на порядок лучше легионеров в других командах.