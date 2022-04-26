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«Барселона» сделала продление контракта с Гави своим приоритетом

вчера, 15:50

«Барселона» определила работу над подписанием нового контракта с полузащитником Гави своим главным приоритетом на ближайшие месяцы, сообщает Mundo Deportivo.

После заключения нового соглашения с защитником Рональдом Араухо каталонский клуб сосредоточит все свое внимание на продлении договора с 17-летним Гави.

Действующий контракт Гави с «Барсой» рассчитан до лета 2023 года.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 21:49
Неправильно ,когда все внимание приковано к одному игроку. Был ансу фати...чё т не клеится у него. Теперь вот гави...
Ну не знаю...неспортивно это как то.нужно клуб любить,а не людей в клубе
Apsny
Apsny
вчера в 21:13
Немного вспыльчивый).
3ton
3ton
вчера в 18:59, ред.
Он настырный и борется агрессивно за мяч , за что получает карточки.
Гави нельзя отпускать - это такой же алмаз , как и Педри .
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:07
Правильное решение выгодное предложение
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:05
Недешево выйдет
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:03
Правильное решение.
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