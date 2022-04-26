«Барселона» сделала продление контракта с Гави своим приоритетом

«Барселона» определила работу над подписанием нового контракта с полузащитником Гави своим главным приоритетом на ближайшие месяцы, сообщает Mundo Deportivo.
После заключения нового соглашения с защитником Рональдом Араухо каталонский клуб сосредоточит все свое внимание на продлении договора с 17-летним Гави.
Действующий контракт Гави с «Барсой» рассчитан до лета 2023 года.
Ну не знаю...неспортивно это как то.нужно клуб любить,а не людей в клубе
Ну не знаю...неспортивно это как то.нужно клуб любить,а не людей в клубе
Гави нельзя отпускать - это такой же алмаз , как и Педри .
Гави нельзя отпускать - это такой же алмаз , как и Педри .