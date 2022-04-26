«Барселона» сделала продление контракта с Гави своим приоритетом

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вчера, 15:50

«Барселона» определила работу над подписанием нового контракта с полузащитником своим главным приоритетом на ближайшие месяцы, сообщает Mundo Deportivo.

После заключения нового соглашения с защитником Рональдом Араухо каталонский клуб сосредоточит все свое внимание на продлении договора с 17-летним Гави.

Действующий контракт Гави с «Барсой» рассчитан до лета 2023 года.