«Посмотрим, как всё сложится в конце сезона». Стерлинг о контракте с «Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» сообщил, что обсудит свое будущее с клубом в конце сезона. Контракт англичанина истекает следующим летом.

На данный момент я просто счастлив играть и вносить свой вклад в команду. Это самое главное. С моей стороны было бы эгоистично говорить о какой-либо ситуации с контрактом. Я просто счастлив играть за команду в данный момент, и мы посмотрим, как все сложится в конце сезона.