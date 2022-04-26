Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Посмотрим, как всё сложится в конце сезона». Стерлинг о контракте с «Сити»

вчера, 09:18

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг сообщил, что обсудит свое будущее с клубом в конце сезона. Контракт англичанина истекает следующим летом.

На данный момент я просто счастлив играть и вносить свой вклад в команду. Это самое главное. С моей стороны было бы эгоистично говорить о какой-либо ситуации с контрактом. Я просто счастлив играть за команду в данный момент, и мы посмотрим, как все сложится в конце сезона.

Ранее появлялась информация, что Хосеп Гвардиола одобрил продление контракта со Стерлингом.

Все новости
Официально«Астон Вилла» продлила контракт с Рэмзи
Вчера, 19:56
Слухи«Барселона» сделала продление контракта с Гави своим приоритетом
Вчера, 15:50
Официально«Барселона» объявила о продлении контракта с Араухо
Вчера, 14:37
Агент Бурмистрова: «Никита остаётся в „Сочи“ ещё на год»
Вчера, 09:56
Слухи«Барса» и Араухо близки к продлению контракта
Вчера, 09:09
В «Нижнем Новгороде» высказались насчёт продления аренды Миладиновича
25 апреля
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:33
Думаю продлят
Elliada
Elliada
вчера в 09:24
Продать его надо. Постоянно косячит.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 