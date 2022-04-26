«Барселона» объявила о продлении контракта с Араухо

«Барселона» объявила о продлении контракта с защитником Рональдом Араухо.
Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. В контракте пропиcаны отступные в размере одного миллиарда евро.
Церемония подписания нового договора состоится в пятницу, 29 апреля, на стадионе «Камп Ноу».
Прежний контракт уругвайца с «Барсой» действовал до лета 2023 года.
Ранее появлялась информация о контракте Усмана Дембеле с «блауграной».
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