«Барселона» объявила о продлении контракта с Араухо

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вчера, 14:37

«Барселона» объявила о продлении контракта с защитником .

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. В контракте пропиcаны отступные в размере одного миллиарда евро.

Церемония подписания нового договора состоится в пятницу, 29 апреля, на стадионе «Камп Ноу».

Прежний контракт уругвайца с «Барсой» действовал до лета 2023 года.

Ранее появлялась информация о контракте Усмана Дембеле с «блауграной».