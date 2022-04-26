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«Барселона» объявила о продлении контракта с Араухо

вчера, 14:37

«Барселона» объявила о продлении контракта с защитником Рональдом Араухо.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. В контракте пропиcаны отступные в размере одного миллиарда евро.

Церемония подписания нового договора состоится в пятницу, 29 апреля, на стадионе «Камп Ноу».

Прежний контракт уругвайца с «Барсой» действовал до лета 2023 года.

Ранее появлялась информация о контракте Усмана Дембеле с «блауграной».

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Все комментарии
3ton
3ton ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:02
Барселона не продаёт лидеров команды и не даёт им отвлекаться от команды .
Потеря Неймана - это урок клубу и остальным
протон
протон
вчера в 17:49
В Испании после случая с Неймаром всегда такие ценники отступных ставят
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:23
Миллиард евро? Неужели он так хорош, что боятся потерять его?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:48
Ну и правильно.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:36
Отступные в миллиард долларов ...
Кто то не хочет чтоб он уходил.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:05
Так держать.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:22
Вот и славно, что договорились.
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:00
Вы совсем с ума сошли, у вас что ли месторождение в вобственности
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 14:56
Ну и хорошо.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 14:52
Нужно было, молодцы.
drug01
drug01
вчера в 14:44
Очень хорошо
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:44
Это очень хорошо!
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