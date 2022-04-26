Вальверде: «Когда ты надеваешь форму „Реала“, обязан выигрывать всё»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде поделился мыслями перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
В таких матчах многое зависит от нервов и твоей головы. В «Реале» мы готовы оказываться в хороших и не самых хороших ситуациях.
У нас есть характер, а молодежь привносит свой весомый вклад, в том числе благодаря опытным игрокам. Когда ты надеваешь форму «Реала», обязан выигрывать все. «Манчестер Сити» — прекрасный клуб.
Ранее стало известно, кто рассудит матч между «Сити» и «Реалом».
Когда слышишь такие слова, то от них пахнет бахвальством и чрезмерной самоуверенностью, которая порой не соответствует классу игрока, который говорит нечто подобное.
Как мне кажется правильнее было сказать, что одевая форму Реала игрок должен выкладывается на все 100% и даже большее, что бы победить, что бы быть достоин такого клуба как Реал.
По поводу полуфинала МС-Реал, то сейчас немного фаворитом выглядит английский клуб. Испанские клубы в последние года выступают не очень, а Англия заправляет.
Но загадывать ничего не будем, а лично я надеюсь на голевую феерию и пусть победит сильнейший.
Когда слышишь такие слова, то от них пахнет бахвальством и чрезмерной самоуверенностью, которая порой не соответствует классу игрока, который говорит нечто подобное.
Как мне кажется правильнее было сказать, что одевая форму Реала игрок должен выкладывается на все 100% и даже большее, что бы победить, что бы быть достоин такого клуба как Реал.
По поводу полуфинала МС-Реал, то сейчас немного фаворитом выглядит английский клуб. Испанские клубы в последние года выступают не очень, а Англия заправляет.
Но загадывать ничего не будем, а лично я надеюсь на голевую феерию и пусть победит сильнейший.