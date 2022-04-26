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Вальверде: «Когда ты надеваешь форму „Реала“, обязан выигрывать всё»

вчера, 16:26
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде поделился мыслями перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

В таких матчах многое зависит от нервов и твоей головы. В «Реале» мы готовы оказываться в хороших и не самых хороших ситуациях.

У нас есть характер, а молодежь привносит свой весомый вклад, в том числе благодаря опытным игрокам. Когда ты надеваешь форму «Реала», обязан выигрывать все. «Манчестер Сити» — прекрасный клуб.

Ранее стало известно, кто рассудит матч между «Сити» и «Реалом».

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Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 18:50
"Когда ты надеваешь форму «Реала», обязан выигрывать все".

Когда слышишь такие слова, то от них пахнет бахвальством и чрезмерной самоуверенностью, которая порой не соответствует классу игрока, который говорит нечто подобное.
Как мне кажется правильнее было сказать, что одевая форму Реала игрок должен выкладывается на все 100% и даже большее, что бы победить, что бы быть достоин такого клуба как Реал.

По поводу полуфинала МС-Реал, то сейчас немного фаворитом выглядит английский клуб. Испанские клубы в последние года выступают не очень, а Англия заправляет.
Но загадывать ничего не будем, а лично я надеюсь на голевую феерию и пусть победит сильнейший.
амурец
амурец
вчера в 18:18
И это правильно
протон
протон
вчера в 17:42
Настоящий боец, который выходит на любую позицию и всегда играет с душой и выполняет огромнейший объем работы. Шикарный трансфер для Мадрида.
1 984
1 984
вчера в 16:30
Так должно быть в любом большом клубе.
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