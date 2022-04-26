Вальверде: «Когда ты надеваешь форму „Реала“, обязан выигрывать всё»

Полузащитник «Реала» поделился мыслями перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

В таких матчах многое зависит от нервов и твоей головы. В «Реале» мы готовы оказываться в хороших и не самых хороших ситуациях.

У нас есть характер, а молодежь привносит свой весомый вклад, в том числе благодаря опытным игрокам. Когда ты надеваешь форму «Реала», обязан выигрывать все. «Манчестер Сити» — прекрасный клуб.