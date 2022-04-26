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Форвард «Вильярреала» Чуквуэзе: «Было бы здорово оказаться в финале ЛЧ»

вчера, 13:43
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал22:00 Не начался

Нападающий «Вильярреала» Самуэль Чуквуэзе поделился ожиданиями от противостояния с «Ливерпулем» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Сейчас самое важное — победить в полуфинале. Если выиграем, возможно, праздновать будем сильнее, чем после триумфа в Лиге Европы. Я впервые играю в Лиге чемпионов и впервые — в полуфинале. Было бы здорово оказаться в финале. Этот сезон стал бы одним из лучших в моей карьере.

Тренер у нас фантастический. Он отлично читает игру. Выход в полуфинал стал воплощением мечты и для него, а не только для клуба. Мы играем против «Ливерпуля», это один из главных фаворитов, но мы намерены играть первым номером и показать, почему именно мы оказались в полуфинале.

«Вильярреал» такая особенная команда из-за того, что здесь чувствуешь себя, как в семье. Все поддерживают друг друга, отрабатывают за товарища на поле. Никто ни на кого не жалуется, все действуют сообща. Работа, общение, все это нас сближает.

Ранее стало известно, кто рассудит матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом».

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Все комментарии
David Young
David Young
вчера в 21:08
Понятное дело.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:40
однажды Эмери побеждал Клоппа с Ливерпулем,было давно в финале ЛЕ.Тогда конечно был совсем другой Ливерпуль. Шансы всегда есть на успех,причём у любой команды, для этого необходимо труд,ну и везение. Первая встреча в гостях и уж там Красные точно выложатся на 70-80%,а может и 100... Но вот я смотрел матчи с этими жёлтыми,у них контра поставлена очень хорошо и могут ловить наших,только вот как они их будут реализовывать. Но безусловно это не Реал и не МанСити,так что однозначно легче,только без шапкозакидательств.
протон
протон
вчера в 17:05
у Эмери сложная ситуация. Если они в первом матче поставят автобус, то есть невысокие шансы забить хотя бы один Ливерпулю, но в ответном матче все равно придется играть более открыто. а Ливерпулю все равно по сути, красные всегда давят и навязывают свой футбол. Удачи и успехов Мерсисайдцам!
протон
протон
вчера в 17:05
Попробуйте,может получиться,много не пропустить в первом тайме
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 14:49
Но этого не будет))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:46
Теперь уже всё возможно.
monah-10
monah-10
вчера в 13:52
Не в этот раз. Вот если с МС был бы матч то тогда шансы есть, но не против Ливера.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:51
Это было бы чудо
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:44
Ещё бы не здорово,было бы супер!
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