Форвард «Вильярреала» Чуквуэзе: «Было бы здорово оказаться в финале ЛЧ»

Нападающий «Вильярреала» поделился ожиданиями от противостояния с «Ливерпулем» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Сейчас самое важное — победить в полуфинале. Если выиграем, возможно, праздновать будем сильнее, чем после триумфа в Лиге Европы. Я впервые играю в Лиге чемпионов и впервые — в полуфинале. Было бы здорово оказаться в финале. Этот сезон стал бы одним из лучших в моей карьере.

Тренер у нас фантастический. Он отлично читает игру. Выход в полуфинал стал воплощением мечты и для него, а не только для клуба. Мы играем против «Ливерпуля», это один из главных фаворитов, но мы намерены играть первым номером и показать, почему именно мы оказались в полуфинале.

«Вильярреал» такая особенная команда из-за того, что здесь чувствуешь себя, как в семье. Все поддерживают друг друга, отрабатывают за товарища на поле. Никто ни на кого не жалуется, все действуют сообща. Работа, общение, все это нас сближает.