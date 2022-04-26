Форвард «Вильярреала» Чуквуэзе: «Было бы здорово оказаться в финале ЛЧ»

Нападающий «Вильярреала» Самуэль Чуквуэзе поделился ожиданиями от противостояния с «Ливерпулем» в 1/2 финала Лиги чемпионов.
Сейчас самое важное — победить в полуфинале. Если выиграем, возможно, праздновать будем сильнее, чем после триумфа в Лиге Европы. Я впервые играю в Лиге чемпионов и впервые — в полуфинале. Было бы здорово оказаться в финале. Этот сезон стал бы одним из лучших в моей карьере.
Тренер у нас фантастический. Он отлично читает игру. Выход в полуфинал стал воплощением мечты и для него, а не только для клуба. Мы играем против «Ливерпуля», это один из главных фаворитов, но мы намерены играть первым номером и показать, почему именно мы оказались в полуфинале.
«Вильярреал» такая особенная команда из-за того, что здесь чувствуешь себя, как в семье. Все поддерживают друг друга, отрабатывают за товарища на поле. Никто ни на кого не жалуется, все действуют сообща. Работа, общение, все это нас сближает.
Ранее стало известно, кто рассудит матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом».