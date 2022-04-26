Хавбек «Вильярреала» Капу: «При Эмери я в 33 года научился играть в футбол»

Полузащитник «Вильярреала» Этьенн Капу поделился ожиданиями от противостояния с «Ливерпулем» в 1/2 финала Лиги чемпионов.
Когда мы выиграли финал Лиги Европы, я сказал себе: "Полгода назад я даже не думал о переходе в «Вильярреал». То есть, возможно все. В футболе все происходит все очень быстро. Даже если ты не входишь в основу, нужно усердно работать, чтобы быть готовым, когда появится шанс проявить себя.
У Уная Эмери всегда новые тактические идеи, новое видение ситуации. Он всегда действует с опережением. Считаю, что он гений. При нем игроки раскрываются. Это невероятно, в 33 я научился играть в футбол. Личность тренера очень много значит. Эмери помог мне обрести нужную форму, и я ему очень обязан.
Ранее стало известно, кто рассудит матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом».
В добавку можно провести параллели достижений Эмери к примеру с гвардиолой - гвардиола по мнению многих типа лучший тренер последних лет..........но что он показал помимо победы в чемпионатах где его клубы заведомо были фавориты???? (10 чемпионство немцев не даст соврать). Эмери например с командами даже не выигрывавшими чемпионат но где ему давали полный контроль и доверяли, без космического баблища влитого в состав делает чудеса, да и многие согласятся если бы не судья "делающий чудеса" в том позорном для Каталонии матче с барсой мог и лч выиграть в тот год ведь в клубе с баблищем он себя тоже мог проявить. В общем хочу только сказать что не тем тренерам диферамбы поют нынче.
В добавку можно провести параллели достижений Эмери к примеру с гвардиолой - гвардиола по мнению многих типа лучший тренер последних лет..........но что он показал помимо победы в чемпионатах где его клубы заведомо были фавориты???? (10 чемпионство немцев не даст соврать). Эмери например с командами даже не выигрывавшими чемпионат но где ему давали полный контроль и доверяли, без космического баблища влитого в состав делает чудеса, да и многие согласятся если бы не судья "делающий чудеса" в том позорном для Каталонии матче с барсой мог и лч выиграть в тот год ведь в клубе с баблищем он себя тоже мог проявить. В общем хочу только сказать что не тем тренерам диферамбы поют нынче.