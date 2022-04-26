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Хавбек «Вильярреала» Капу: «При Эмери я в 33 года научился играть в футбол»

вчера, 13:30
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал22:00 Не начался

Полузащитник «Вильярреала» Этьенн Капу поделился ожиданиями от противостояния с «Ливерпулем» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Когда мы выиграли финал Лиги Европы, я сказал себе: "Полгода назад я даже не думал о переходе в «Вильярреал». То есть, возможно все. В футболе все происходит все очень быстро. Даже если ты не входишь в основу, нужно усердно работать, чтобы быть готовым, когда появится шанс проявить себя.

У Уная Эмери всегда новые тактические идеи, новое видение ситуации. Он всегда действует с опережением. Считаю, что он гений. При нем игроки раскрываются. Это невероятно, в 33 я научился играть в футбол. Личность тренера очень много значит. Эмери помог мне обрести нужную форму, и я ему очень обязан.

Ранее стало известно, кто рассудит матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом».

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Все комментарии
DaslerU
DaslerU
сегодня в 01:27
А Дзюба отказался учиться, хотя был шанс. А научился, глядишь и Зенит бы выходил из группы.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 19:42
"Представить страшно мне теперь, что я открыл другую дверь, другой-бы улицей пошел, тебя не встретил, не нашел."
протон
протон
вчера в 17:04
Удивительная история получается, один и тот же человек в России оказался тренеришкой, а в Испании - гением. Есть над чем задуматься)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:50
Надо бы еще и Лигу Чемпионов на старости лет выиграть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:37
Надо было раньше к нему проситься!
Sigurd Ring
Sigurd Ring
вчера в 14:36
век живи, век учись
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:03
Вот что значит хороший тренер.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:44
Ну, вундеркинд, прям!
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
вчера в 13:34, ред.
И только московские не смогли научиться играть при нем, дав ему везучее как видим клеймо "тренеришка"
В добавку можно провести параллели достижений Эмери к примеру с гвардиолой - гвардиола по мнению многих типа лучший тренер последних лет..........но что он показал помимо победы в чемпионатах где его клубы заведомо были фавориты???? (10 чемпионство немцев не даст соврать). Эмери например с командами даже не выигрывавшими чемпионат но где ему давали полный контроль и доверяли, без космического баблища влитого в состав делает чудеса, да и многие согласятся если бы не судья "делающий чудеса" в том позорном для Каталонии матче с барсой мог и лч выиграть в тот год ведь в клубе с баблищем он себя тоже мог проявить. В общем хочу только сказать что не тем тренерам диферамбы поют нынче.
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