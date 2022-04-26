Хавбек «Вильярреала» Капу: «При Эмери я в 33 года научился играть в футбол»

Полузащитник «Вильярреала» поделился ожиданиями от противостояния с «Ливерпулем» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Когда мы выиграли финал Лиги Европы, я сказал себе: "Полгода назад я даже не думал о переходе в «Вильярреал». То есть, возможно все. В футболе все происходит все очень быстро. Даже если ты не входишь в основу, нужно усердно работать, чтобы быть готовым, когда появится шанс проявить себя.

У Уная Эмери всегда новые тактические идеи, новое видение ситуации. Он всегда действует с опережением. Считаю, что он гений. При нем игроки раскрываются. Это невероятно, в 33 я научился играть в футбол. Личность тренера очень много значит. Эмери помог мне обрести нужную форму, и я ему очень обязан.