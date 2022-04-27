Джудович: «Дважды играл против Левандовски — ничего особенного»

Экс-игрок нальчикского «Спартака» рассказал об игре против высококлассных нападающих.

Я был сильным защитником, поэтому с Лукаку у меня не было проблем. Я и сам люблю вести борьбу, сыграть в корпус. Дважды играл против Левандовски — ничего особенного. Классный игрок, но впечатления не произвел. Сложнее — с быстрыми и резкими футболистами. С Бэйлом был настоящий вызов, он играл как раз на фланге, который я страховал. Нужно было всегда правильно занимать позицию, не выключаться. В матчах со звездами необходимо сохранять спокойствие и собранность, расслабляться — только после финального свистка.