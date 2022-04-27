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Джудович: «Дважды играл против Левандовски — ничего особенного»

сегодня, 00:37

Экс-игрок нальчикского «Спартака» Миодраг Джудович рассказал об игре против высококлассных нападающих.

Я был сильным защитником, поэтому с Лукаку у меня не было проблем. Я и сам люблю вести борьбу, сыграть в корпус. Дважды играл против Левандовски — ничего особенного. Классный игрок, но впечатления не произвел. Сложнее — с быстрыми и резкими футболистами. С Бэйлом был настоящий вызов, он играл как раз на фланге, который я страховал. Нужно было всегда правильно занимать позицию, не выключаться. В матчах со звездами необходимо сохранять спокойствие и собранность, расслабляться — только после финального свистка.

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Все комментарии
zxt37y6ndewc
zxt37y6ndewc
сегодня в 04:19
Сатурновичу больше не наливать!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:40
Обычный полски гнус.
Маг_тм
Маг_тм ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 02:47
Важны партнёры и командная оборона просто.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 01:24
После того, как Алаба оказался в "Реале" ходячим косяком, действительно, не очень понимаешь, как воспринимать "Баварию" - как совокупность топ-игроков или просто как хорошо настроенную машину.

Ведь в сборной Лёва тоже не проявляет себя как лидер.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:41
Сам себя неплхвалишь, никто не похвалит
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