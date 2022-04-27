Колыванов с позитивом смотрит на переход Хвичи в «Наполи»

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов с позитивом смотрит на переход Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

Для Хвичи это хороший выбор. Ему повезло попасть в такую играющую команду как «Наполи». На юге Италии любят техничных и быстрых футболистов, которые могут обвести, отдать и забить. Для Кварацхелии это только шаг вперед.

Интересно будет посмотреть, как он себя проявит в итальянском чемпионате. Это сложная и быстрая лига, в которой много борьбы. Там нужно быть всегда в хорошей физической форме. Все команды в Италии основательно готовятся к каждому матчу. Хвиче нужно проявить свои лучшие качества. Ему надо быть готовым выйти как на 15 минут, так и на целый матч.