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Колыванов с позитивом смотрит на переход Хвичи в «Наполи»

вчера, 18:40

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов с позитивом смотрит на переход Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

Для Хвичи это хороший выбор. Ему повезло попасть в такую играющую команду как «Наполи». На юге Италии любят техничных и быстрых футболистов, которые могут обвести, отдать и забить. Для Кварацхелии это только шаг вперед.

Интересно будет посмотреть, как он себя проявит в итальянском чемпионате. Это сложная и быстрая лига, в которой много борьбы. Там нужно быть всегда в хорошей физической форме. Все команды в Италии основательно готовятся к каждому матчу. Хвиче нужно проявить свои лучшие качества. Ему надо быть готовым выйти как на 15 минут, так и на целый матч.

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Все комментарии
minai
minai
вчера в 21:36
А вот мне наплевать.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 18:44
Много шума, а будет пшик
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